Kültür Sanat

Limak Filarmoni Orkestrası Ankara'da Yeni Yıl Konseri Verdi

04.02.2026 16:49
Limak Filarmoni Orkestrası, 50. yıl kutlamaları kapsamında Ankara'da etkileyici bir konser gerçekleştirdi.

LİMAK Filarmoni Orkestrası, Limak Holding'in 50'nci kuruluş yılına özel düzenlenen yeni yıl konserlerinin ilkini Ankara'da verdi. Şef Mikhail Agrest yönetiminde geniş bir repertuvarı sahneye taşıyan orkestra, başkentli sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere yaymak amacıyla kurulan ve 9'uncu yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, operanın dünyaca ünlü isimlerini Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Orkestra bu kapsamda 'Yeni Yıl Buluşması' konser serisinin ilkini Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirdi. Başkent izleyicisinin yoğun ilgi gösterdiği konseri 3 binden fazla sanatseverin yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi. Dünya çapında birçok büyük operada başroller seslendiren ünlü tenor Murat Karahan ve Rumen soprano Angela Gheorghiu, muhteşem performanslarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

'DEPREMDE KAYBETTİĞİM UMUDU YENİDEN KAZANDIM'

Limak'ın 50'nci yılı nedeniyle düzenlenen konserde, Limak Vakfı'nın 10 yılı aşkın süredir devam eden Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) programında bursiyer olan İrem Menken açılış konuşmasını yaptı. İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Menken, memleketi Hatay'da yaşadığı 6 Şubat depremi sonrası kaybettiği umudu Türkiye'nin Mühendis Kızları ile yeniden kazandığını belirterek, "Bu program bana sadece eğitim değil, en zor zamanımda yeniden ayağa kalkma gücü ve yalnız olmadığımı hatırlatan dev bir aile sundu; bugün burada geleceğe güvenle bakan bir mühendis adayı olarak durabiliyorsam, bu dayanışmanın sayesindedir" dedi.

OPERADAN ÇAĞDAŞ ESERLERE SENFONİK BULUŞMA

Yaklaşık iki saat süren ve renkli görüntülere sahne olan konserin ilk bölümünde, Handel'in Rinaldo operasından aryalar, Verdi'nin Macbeth eserinden seçkiler, Bizet'nin Carmen'i ile Puccini'nin Turandot operasından bölümler gibi opera repertuvarının seçkin örnekleri yer aldı. Konserin devamında Somewhere Over the Rainbow, Parla Piu Piano, Non ti scordar di me ve Rodrigo'nun Concierto de Aranjuez'i gibi çağdaş ve popüler repertuvardan eserler, orkestranın yorumu ve solistlerin sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Salonu dolduran izleyicilerin tempo tutarak eşlik ettiği performanslar, uzun süre ayakta alkışlandı.

İKİNCİ KONSER 5 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA

Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinin ikincisinde 5 Şubat'ta İstanbul Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak. Biletleri günler öncesinde tükenen konserlerin tüm geliri, Limak Vakfı tarafından 11 yıldır başarıyla sürdürülen ve Türkiye'deki en güçlü eğitime destek programlarından biri olan Türkiye'nin Mühendis Kızları programından faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Ankara, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.