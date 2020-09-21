Malatya kayısısına TMO dopingi - Son Dakika

Malatya kayısısına TMO dopingi

Malatya kayısısına TMO dopingi Toprak Mahsulleri Ofisi Cumhuriyet tarihinde ilk kez kuru kayısı alımı yapıyor TMO'nun kuru kayısı da taban fiyatı natürel kayısı da 23 TL oldu Bakan Pakdemirli: Dünya kayısı başkenti Malatya'da Cumhuriyet tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından...

Malatya kayısısına TMO dopingi

Toprak Mahsulleri Ofisi Cumhuriyet tarihinde ilk kez kuru kayısı alımı yapıyor

TMO'nun kuru kayısı da taban fiyatı natürel kayısı da 23 TL oldu

Bakan Pakdemirli:

MALATYA - Dünya kayısı başkenti Malatya'da Cumhuriyet tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kuru kayısı alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 4 numara dedikleri kayısı da taban fiyatın 21 lira, günkurusu olarak bilinen kükürtsüz natürel kayısının ise 23 TL olduğunu açıkladı.

Malatya ekonomisinin bel kemiği olan ve 50 bin ailenin geçim kaynağı olarak büyük bir öneme sahip kayısı da tarihi gün yaşanıyor. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesine de sahip olan Malatya kayısısı artık Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alım yapılacak. Kayısı da yıllardır yaşanan fiyat istikrarsızlığının da artık önüne geçileceği belirtilirken, bugün Malatya Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ilk kayısı alım fiyatını açıkladı.

Ankara'dan telekonferans ile Malatya'ya bağlanan Bakan Pakdemirli, tarım şehri olan Malatya'da bereketli bir sezon diledi. Türkiye'nin dünyanın en büyük biyoçeşitliliğine sahip bir ülke olduğunu ifade eden Pakdemirli, dünyada 550 bin hektar alanda yaklaşık 3,9 milyon ton kayısı üretimi olduğunu Türkiye'de ise bir milyon 312 bin hektar alanda ortalama 800 bin kayısı üretimi ile önemli bir yerde durduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada kuru kayısı ihracatında birinci, yaş kayısı da ise ikinci sırada olduğunu açıklayan Bakan Pakdemir'li, "2019 yılında kuru ve yaş olarak 290 milyon dolar kayısı ihracatı gerçekleşti. Toplam tarımsal ihracatın yüzde ikisi kayısıdan gelmektedir. Bu gurur Malatyalı kardeşlerimizin alın teri ile hasıl olmuştur" dedi.

Malatya'daki kayısı üretiminin yaklaşık 50 bin aileye gelir kapısı olduğunu da dile getiren Pakdemir, 2019 yılında 392 bin yaş, 88 bin ton ise kuru kayısı elde edildiğini bu kapsamda da Türkiye'nin kayış üretiminin yüzde 46'sının Malatya'da üretildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye Toprak Mahsulleri (MTO)'nın 27 Temmuz'da fındık, kuru üzüm, incir ve kuru kayısım görevi verildiğini belirten Pakdemir, "TMO tarafından kuru kayısı alımı Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Bir ilk yapılacaksa onu da Sayın Cumhurbaşkanımız yapar. Diğer ürünlerde olduğu gibi kayısıda üretici lehine oluşturulacak politikalarla istikrar sağlanacak, dünya çapında kayısı değer kazanacak." diye konuştu.

Malatya'da TOBB Lidaş tarafından lisanslı kuru kayısı depoculuğunun da kurulduğunu ve faaliyetlerine başladığını hatırlatan Pakdemir, daha sonra kayısı üreticilerinin dört gözle beklediği alım fiyatlarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı için 4 numara diye adlandırılan kükürtlenmiş kuru kayısının kilogramını 21 liradan, kükürtlenmemiş natürel kayısı olarak bilinen günkurusu kayısının ise 23 TL'den alınacağını açıkladı.

Alım fiyatlarını ayarlarken gelecek yılları da düşünerek bu yıl 20 TL düşündüklerini ifade eden Pakdemirli, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettiklerinde 'En az 21 lira olsun' diye talimat aldıklarını da sözlerine ekledi.

Gün kurusuna 23 TL vermelerinin amacının kükürtlemenin azaltılması olduğunu da ifade eden Pakdemirli, "Kuru kayısının tamamını almaya gücü ve bütçesi yeten Toprak Mahsulleri Ofisi, bugünden itibaren alımlarına başlayacaktır" dedi.

TMO'nun alımları ile birlikte kayısı da artık fiyat istikrarsızlığının da ortadan kalkacağını dile getiren Pakdemirli, "Bu durum dünyada pazar payımızı da arttıracaktır" ifadelerine yer verdi.

Malatya Ticaret Borsası Konferans salonunda gerçekleşen programa Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kayısı üreticileri katıldı.

Malatya kayısısına TMO dopingi

Toprak Malzemeleri Ofisi, Türk Lirası, Malatya, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya kayısısına TMO dopingi - Son Dakika Ekonomi


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