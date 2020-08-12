"Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları" tanıtım toplantısı Bilecik'te yapıldı - Son Dakika

"Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları" tanıtım toplantısı Bilecik'te yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Tarihten ibret almak gerekir ve tarihten ibret alınabilmesi nesilden nesile aktarımların somut bir şekilde yapılmasıyla ilişkilidir.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Tarihten ibret almak gerekir ve tarihten ibret alınabilmesi nesilden nesile aktarımların somut bir şekilde yapılmasıyla ilişkilidir." dedi.

Erdoğan, Bilecik'te beraberindeki Vali Bilal Şentürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Şeyh Edebali Türbesi ile Orhan Gazi Camisi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, 25-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları'nın tanıtım toplantısı için Söğüt ilçesine geçti.

Erdoğan, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun baştan başa bir vatan yapıldığının hikayesini Alparslan'dan Ertuğrul Gazi'ye kadar olan süreç incelendiğinde çok iyi görülebileceğini söyledi.

Çanakkale ile Ahlat-Malazgirt'in adeta Türk tarihinin, kültürünün, kimliğinin iki yakasını bir araya gelişi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan her çocuğun, her gencin liseyi bitirmeden önce muhakkak hem Ahlat-Malazgirt'i hem Çanakkale'yi görmüş olması gerektiğine vurgu yapmaya çalıştık. Etkinliklerimizde de gençleri Ahlat'a ve Malazgirt'e getirmeye gayret gösterdik. Bilecik de Söğüt de Şeyh Edebali de Ertuğrul Gazi de bu yolun dönüm noktalarından. Ümit ediyoruz ki bu kimliğimizin yeniden ihyası yolculuğunda bu önemli coğrafi işaret noktalarından birinde gençlerimize burayı da hatırlatmış olalım. Gençlerimiz yetişirken, okullarıyla, arkadaşlarıyla yaptıkları gezilerde ya da ailelerle yaptıkları seyahatlerde muhakkak akıllarına gelen yerlerden birinde Söğüt olsun. Ecdatları Ertuğrul Gazi'ye gelmek, Şeyh Edebali'yi ziyaret etmek muhakkak ki yetişmelerinin bir parçası olsun istiyoruz. Ahlat, Malazgirt ve Çanakkale ile ilgili bu çalışmaları da devam ettiriyoruz."

"Hedefimizde hep gençlerimiz var"

Erdoğan, Bilecik'in geçmişte yakılmış bir şehir olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada kendilerini büyük bir medeniyetin mirasçısı olarak gören, işte 'Avrupa Birliği' diye insan haklarını ve özgürlükleri en üst düzeyde temsil ettiğini iddia eden bir kulübün üyesi olduğunu düşünenlerin ve söyleyenlerin daha dün nasıl barbarca sivillerin evlerini, tarihi eserleri, camileri, medreseleri, imaretleri yakıp, yıktıklarının izlerini görecekler Bilecik'te. Bir kimliğin ihyasında elbette tarihin ve tarihin bu tür dönüm noktalarının çok ciddi önemi var. Bakıyorsunuz üzerinden 100 yıl geçmeden Akdeniz'den bizi mahrum etmeye çalışan, bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'de bu kadar uzun sınırımızın, kıyımızın olmasına rağmen 1 kilometrekare bile neredeyse bize hak olarak görmeyen bir zihniyetle mücadele ediyorsunuz. 'Ne önemi var ki 100 yıl önce Bilecik'in yakılıp, yıkılmasının, tarihi eserlerin tarumar edilmesinin' derseniz eğer, işte bugün de 'ne önemi var ki Akdeniz'in kardeşim' diyenlerle, demelerle karşılaşmış olursunuz, onlara tahammül etmek zorunda kalırsınız."

Tarihten ibret almak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Tarihten ibret alınabilmesi nesilden nesle aktarımların somut bir şekilde yapılmasıyla ilişkilidir. Buralara gelmek, adım atmak, Ertuğrul Gazi'nin huzurunda onu ziyaret etmek, onun hikayesini anlamak, Şeyh Edebali'nin öğütlerini öğrenmek ve bunları bugün hayatımıza tatbik etmek, bundan çıkarttığımız derslerden ilham almak... İnşallah bu amaçlarımıza ulaşırız. Okçular Vakfı'nın yılda yaptığı iki büyük etkinlik ve bu etkinlikte de Fatih ile fetih şuurunu 29 Mayıs'ta anlatmaya çalışıyoruz, Ertuğrul Gazi ile Ahlat'ı, Malazgirt'i bu toprakları vatan yapan değerleri ve hikayeyi anlatmaya çalışıyoruz. Hedefimizde hep gençlerimiz var. Gençlerimizin bunları görmesini, öğrenmesini istiyoruz. 25-26 Ağustos'ta Ahlat'ta, Malazgirt'te olacağız." ifadesini kullandı.

Yıldız: "Zaferimizi, o kutlu günü hatırlayacağız"

Vali Şentürk ise Türk milletinin sadece kılıçla tarihte iz bırakan, vatan ve toprak kazanan bir millet olmadığına değinerek, Türk milletinin gönülleri de kazanan, manayla medeniyetini inşa eden bir millet olduğunu vurguladı.

Türk milletinin Ahlat ve Malazgirt ile birlikte Bilecik ve Söğüt'ü aynı anlayışla sahiplenmesi gerektiğini anlatan Şentürk, "Bu 2 alanı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tarihi misyonu itibarıyla birbiriyle bütünleştirerek gelecek kuşaklarımızı bu anlayış içinde yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Turan da Türk milletinin köklerini çocukları ve gelecek nesillere öğretmenin önemine değinerek, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilen, Okçular Vakfı'mızın öncülüğünde icra edilen Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları'nın her zaman yanında ve destekçiyiz. Tarihini unutan milletlerin geleceğini başkaları inşa eder. Biz tarihimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Yıldız ise 25 Ağustos'ta Sultan Alparslan'ın ordusuyla Malazgirt'e intikal ettiği ve Selçuklu'nun üs olarak kullandığı karargahı olan Ahlat'a gideceklerini hatırlatarak, bu toprağın çocuklarının bir, beraber ve kardeş olduğunu anlatmayı, fetih ve vatan şuuruyla dünyanın en iyisi yapabileceklerine olan inancı gençlerle paylaşmayı amaçladıklarını bildirdi.

Anadolu'nun fethinin 949. yıl dönümünün anılacağını anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi anacağız. Zaferimizi, o kutlu günü hatırlayacağız. Gençlerimizin Ahlat'ı, Malazgirt'i, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı bilmesini istiyoruz. Bu topraklarda ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı temelleri, tarihi arka planını bilmesini istiyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi büyük katılımlı toplantılarımız olmayacak ama Ahlat'ı da Malazgirt'i de bu toprağın çocuklarına, bütün Anadolu'ya duyurmanın gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanımızı katılımıyla Malazgirt'ten Anadolu'daki varlığımızı, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dünyaya beyan edeceğiz."

"Malazgirt 1071" filminin oyuncularından Cengiz Coşkun ise kutlamalar kapsamında filmin galasının Malazgirt'te yapılacak olmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

Okçular Tekkesi, Bilal Erdoğan, Malazgirt, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları' tanıtım toplantısı Bilecik'te yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu         
17:07
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum         
13:51
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek         
13:51
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var         
13:00
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak         
11:49
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı         
09:32
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada         
09:25
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak         
09:11
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor         
08:20
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz         
07:48
ABD'de Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti ABD'de Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti         
00:13
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 21:17:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları" tanıtım toplantısı Bilecik'te yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei