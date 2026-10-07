MARMARA AFET KOORDİNASYON VE LOJİSTİK MERKEZİ HİZMETE AÇILDI - Son Dakika
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MARMARA AFET KOORDİNASYON VE LOJİSTİK MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

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MARMARA AFET KOORDİNASYON VE LOJİSTİK MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
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Beşir Derneği tarafından Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde hayata geçirilen Marmara Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Afet ve acil durumlarda koordinasyon, lojistik ve müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen merkez, Beşir Derneği’nin Türkiye genelindeki afet yapılanmasının önemli merkezlerinden biri olacak.

Beşir Derneği tarafından afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapasitesinin artırılması amacıyla Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kurulan Marmara Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, 6 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Beşir Arama Kurtarma’nın faaliyetlerini anlatan video gösteriminin ardından Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan birer konuşma gerçekleştirdi. Program, Beşir Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Kadıoğlu’nun yaptığı dua ve kurdele kesimiyle tamamlandı.

Afet anında hızlı müdahale için stratejik merkez

Başiskele’de kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım ağlarının kesişim noktasında konumlandırılan merkez, afet anında ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların süratle sevk edilmesi ve ekiplerin sahaya mümkün olan en kısa sürede ulaşabilmesi amacıyla planlandı.

Marmara Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nin, Beşir Derneği’nin Türkiye genelindeki 9 lojistik merkezi, 14 bölge müdürlüğü ve 200’ün üzerindeki temsilciliğinin koordinasyonunda önemli bir görev üstlenmesi hedefleniyor. Entegre depo yönetim sistemi ve barkod otomasyonu sayesinde envanter ve operasyon süreçlerinin anlık olarak takip edilebilmesi de merkezin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

MARMARA AFET KOORDİNASYON VE LOJİSTİK MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

Sarıyar: “Burası iyiliğin afet anındaki lojistik üssüdür”

Açılışta konuşan Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, afetlere müdahalede hazırlık, hız ve doğru koordinasyonun taşıdığı öneme dikkat çekti.

Merkezin stratejik konumunun ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların süratle afet bölgelerine ulaştırılmasına imkân sağlayacağını belirten Sarıyar, Marmara Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nin yalnızca bir depo olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Burası yalnız bir depo değildir; burası iyiliğin afet anındaki lojistik üssüdür.” ifadelerini kullandı.

Beşir Derneği’nin arama-kurtarma, beslenme ve psikososyal destek alanlarında oluşturduğu kapasiteye de değinen Sarıyar, insan kaynağı, lojistik altyapı ve teknolojik imkânların birlikte geliştirilmesinin afetlere hazırlığın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Yakuboğlu: “6 Şubat’ta iş birliği ve koordinasyonun önemini yakından gördük”

Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu da konuşmasında afetlere karşı hazırlığın, güçlü organizasyonun ve kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Semerkand Vakfı ile Beşir Derneği’nin ilk andan itibaren koordinasyon içerisinde hareket ettiğini hatırlatan Yakuboğlu, Semerkand Vakfı’nın insani yardım ve afet çalışmalarında Beşir Derneği ile uzun yıllardır birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Marmara Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nin Beşir Derneği’nin yıllar içerisinde edindiği saha tecrübesini daha güçlü bir hazırlık ve koordinasyon kapasitesine dönüştüreceğini belirten Yakuboğlu, merkezin ülke ve millet için hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

“Afet öncesinde hazırlık yapmak temel görevlerimizden biri”

Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan ise afet meydana gelmeden önce kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında gerçekleştirilecek hazırlık ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Beşir Derneği’nin büyük afetlerde gönüllüleri ve insan gücüyle sahada önemli katkılar sunduğunu belirten Ayhan, afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarının AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürüldüğünü ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı da merkezin Kocaeli ve Marmara Bölgesi açısından taşıdığı öneme değinerek, afetlerle mücadele ve risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların önemini vurguladı.

Geniş katılımla gerçekleştirildi

Açılış programına Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu ile kurum temsilcileri, arama-kurtarma ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Beşir Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Kadıoğlu tarafından dua edildi. Kurdele kesimiyle Marmara Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi resmen hizmete açıldı.

BaşiskeleTürkiyeKocaeliMarmaraDepremSon Dakika

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