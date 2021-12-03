Marmara Denizi'nin mevcut durumu "Mudanya Deniz Çalıştayı"nda konuşulacak - Son Dakika

Marmara Denizi'nin mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkileri, kentsel atıksu yükü, su ürünleri ve arkeolojik kültür mirasının ele alınacağı Mudanya Deniz Çalıştayı, 11 Aralık Cumartesi günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Evsel ve endüstriyel atıklar sonucu organik ve inorganik toksik kirleticilerin her geçen gün arttığı, deniz yaşamının olumsuz etkilendiği Marmara Denizi'nin geleceği Mudanya'da masaya yatırılacak. Mudanya Belediyesi, "Yeniden Temiz Bir Marmara" için pek çok akademisyen, bilim insanı, Marmara'ya kıyısı olan belediyelerin yetkililerini, siyasetçi ve bürokratı "Mudanya Deniz Çalıştayı"nda buluşturacak. Marmara Denizi'nin mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkileri, kentsel atıksu yükü, su ürünleri ve arkeolojik kültür mirasının ele alınacağı Mudanya Deniz Çalıştayı, 11 Aralık Cumartesi günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Önceki Dönem SHP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, "Glasgow'dan Türkiye'ye İklim Değişikliği", Hidrobiyolog, Sevinç- Erdal İnönü Vakfı MAREM (Marmara Environmental Monitoring) Proje Lideri Levent Artüz "Marmara Denizi'nin kirletilmesinin yakın tarihi", İtalya Pisa Üniversitesi Deniz Biyoloğu, International School for Scientific Diving (ISSD Onlus) Bilimsel Dalış Okulu Kurucu Başkanı Prof. Luıgı Cınellı "Su altının bilimsel keşfi", Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeoloji bölümünden Yrd. Doç. Dr. Serkan Gündüz "Mudanya kıyılarının arkeolojik kültür mirası", CHP Doğa Hakları Genel Başkan Yardımcılığı Ali Öztunç "Sosyal demokrasinin çevre politikaları" oturumlarında konuşacak.

Panel ve çalıştayın yöneticiliğini ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mimar Mithat Kırayoğlu ile Faruk Göksu yapacak. Çalıştay, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açılış konuşmasıyla başlayacak.

MARMARA'NIN GELECEĞİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılamz, Marmara'ya kıyısı olan tüm yerel yönetimlerle iş birliği yapmak için önemli bir adım attıklarını söyledi. Türkyılmaz, "Marmara Denizi; kıyılarında yoğunlaşan kentleşme, turizm faaliyetleri, artan endüstriyel faaliyetler, deniz taşımacılığı, nehir ve dereler vasıtasıyla gelen tarımsal, evsel ve endüstriyel kirlilik gibi çeşitli kaynaklardan kirlenmeye maruz kalıyor. Kirlenmenin kontrol altına alınabilmesi için alanında uzman isimleri Mudanya'da bir araya getirerek, tüm Marmara için hep birlikte yol haritası çıkarmayı hedefliyoruz. Marmara'nın geleceği için güç birliği yapıyoruz" diye konuştu.