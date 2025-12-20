TBMM\'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi" üzerine görüşmeler başladı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Toplantıda gergin anlar yaşandı. Bir dövizle başlayan "Kriz" tartışması uzun süre devam etti.

KÜRSÜYE "KRİZ" YAZILI DÖVİZLE ÇIKTI

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise kürsüye Türkiye haritası üzerine büyük harflerle 'Kriz' yazan bir dövizle çıktı. Döviz kürsüye sığmayınca TBMM Başkanlık Divanı'nın bulunduğu yere koyan Sarı'ya, Meclis Başkanvekili Celal Adan müsaade etmedi. Bunun üzerine Sarı, dövizi yanına aldı.

"ŞUNU GÖRMEKTEN RAHATSIZ OLDUNUZ"

Sarı, "Bu millet sizden bir çözüm bekliyor ama siz bir şeyin farkında değilsiniz. Şunu görmekten rahatsız oldunuz, bu tabelayı görmekten rahatsız oldunuz. Ülkeyi içine soktuğunuz durumdan rahatsızsınız değil mi? Ekonomide kriz var, adalette kriz var, hukukta kriz var, sağlıkta, eğitimde, tarımda kriz var. Gençler umutsuz, emekliler yoksul, çiftçi borç batağında ve siz, bu kriz ortamında hazırladığınız 24'üncü bütçenizde de yine sınıfta kaldınız. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun, bu vatandaşı unuttunuz. 24'üncü bütçenizde neden hiçbir şeyi çözemezsiniz biliyor musunuz? Çünkü bütçe yapmayı bilmiyorsunuz" diye konuştu.

"CHP'NİN RENKLERİNİ KULLANMIŞLAR, CHP'DE KRİZ VAR"

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Seçim 2023'teydi ve o kırmızı ışığı vatandaş, bizim milletimiz sandıkta CHP'ye gösterdi, 6'lı koalisyonunuza gösterdi. Ama hala bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Çizdikleriniz bir hayal. Çizdikleri pankartta da CHP'nin renklerini kullanmışlar, hakikaten CHP'de bir kriz var, bunu çok güzel ifade etmişler. Tebrik ediyorum kendilerini. Bütçe yapmayı beceremediğimizi iddia etti sayın hatip. Rakamlarla neler yapılabileceğini saydı ama meşhur bir laf vardır; 'Geçti Bor'un pazarı, sür arabanı Niğde'ye' derler. Biz bunların hepsini; saydığınız yolları da, okulları da, hastaneleri de, geçitleri de hepsini çoktan yaptık. Daha geçen gün Belçika Brüksel'de Sayın Genel Başkanınız traktörlere el salladı. Unuttunuz galiba, bir seçim kampanyası vardı. Sayın Özgür Özel kampanyada her çiftçiye bir traktör verecekti. Sonra kendisine sorulduğunda, 'Ben onu seçim kampanyası için sansasyon olsun diye söyledim' diye kendi ağzıyla söyledi" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİKLERİNE BİR YANIT VERİRSENİZ ANLAMI OLUR"

AK Partili Usta'nın konuşması sırasında CHP milletvekilleri sıra kapaklarına vurdu. Genel Kurul'da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında atışmalar yaşanırken, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın söz aldı. Günaydın, "Serkan Sarı arkadaşımız tümüyle bütçe eleştirisi içerisinde kalmak suretiyle bir konuşma yaptı. Konuşmada sesini yükselttiği doğrudur ama sözünü de yükseltti ve sözünün tamamı sizin bütçeniz üzerindeydi. Sizin buradan heyecanlanıp da söz hakkı almanızı garipsediğimi söyleyeyim. Çünkü söylediklerine bir yanıt vermeniz gerekir, verdiğiniz zaman bunun bir anlamı olur. Dolayısıyla bu vergiyle Türkiye'yi yolsuzlukta ve yoksullukta birinci yaptınız. 17-25 yolsuzluk haftasının içindesiniz, 12'nci yılındasınız, bunu asla unutmayın" dedi.

"YOLSUZLARA YOL YAPMAYI ÖĞRETECEĞİZ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, yerinden konuşarak, "Sadece şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, oturduğumuz yerin karşısında, sizin de altınızda, oturduğunuz yerde, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor. 2023'te bu milletin sandıktaki oyuna karşılık siz hala bir saygı duymayı öğrenemediniz. 2024'te yerel seçim yapıldı, yerel seçim ile genel seçimi ayırt edemiyorsunuz. Genel seçimle 5 yıllık bu ülkenin yönetim hakkını millet kendi özgür iradesiyle sandıkta bize verdi. Bu beş yılı sonuna kadar kullanacağız. Yolsuzlara da yol yapmayı öğreteceğiz" diye cevap verdi.

"TOPAL ÖRDEKSİNİZ, İLK SEÇİMDE GİDECEKSİNİZ"

Genel Kurul'da tartışmalar yaşanırken CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "2023 seçimleri oldu, 2023 seçimlerinin nasıl olduğunu biliyoruz. Elbette sonuçlara bir şekilde bir saygı duyuluyor. 2024'te de bir seçim daha yapıldı. Buna siyasette ne derler biliyor musunuz? Buna siyasette 'Topal ördek' derler. 2023'te seçimi kazandınız, 2024'te kaybettiniz; topal ördeksiniz, ilk seçimde gideceksiniz" diye konuştu.

"ONUN İÇİN Mİ O KADAR ÇOK KURULTAY YAPIYORSUNUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin kurultaylarını hatırlatarak, "Onun için mi o kadar çok kurultay yapıyorsunuz? Her gün topal ördek olmamak için kurultay yapıyorsunuz. Çok iyi anladım şimdi" dedi.