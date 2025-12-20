TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM\'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu
20.12.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meclis'te kürsüye Türkiye haritası üzerine büyük harflerle "Kriz" yazan bir dövizle çıkan CHP'li Serkan Sarı, dövizi kürsüye sığmayınca TBMM Başkanlık Divanı'nın bulunduğu yere koymak istedi ancak müsaade edilmedi. Bunun üzerine Sarı, "Şunu görmekten rahatsız oldunuz" şeklinde tepki verirken AK Partili Leyla Şahin Usta, "Pankartta CHP'nin renklerini kullanmışlar. Hakikaten CHP'de kriz var" dedi. Kriz tartışması bir süre devam etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi" üzerine görüşmeler başladı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Toplantıda gergin anlar yaşandı. Bir dövizle başlayan "Kriz" tartışması uzun süre devam etti.

TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

KÜRSÜYE "KRİZ" YAZILI DÖVİZLE ÇIKTI

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise kürsüye Türkiye haritası üzerine büyük harflerle 'Kriz' yazan bir dövizle çıktı. Döviz kürsüye sığmayınca TBMM Başkanlık Divanı'nın bulunduğu yere koyan Sarı'ya, Meclis Başkanvekili Celal Adan müsaade etmedi. Bunun üzerine Sarı, dövizi yanına aldı.

"ŞUNU GÖRMEKTEN RAHATSIZ OLDUNUZ"

Sarı, "Bu millet sizden bir çözüm bekliyor ama siz bir şeyin farkında değilsiniz. Şunu görmekten rahatsız oldunuz, bu tabelayı görmekten rahatsız oldunuz. Ülkeyi içine soktuğunuz durumdan rahatsızsınız değil mi? Ekonomide kriz var, adalette kriz var, hukukta kriz var, sağlıkta, eğitimde, tarımda kriz var. Gençler umutsuz, emekliler yoksul, çiftçi borç batağında ve siz, bu kriz ortamında hazırladığınız 24'üncü bütçenizde de yine sınıfta kaldınız. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun, bu vatandaşı unuttunuz. 24'üncü bütçenizde neden hiçbir şeyi çözemezsiniz biliyor musunuz? Çünkü bütçe yapmayı bilmiyorsunuz" diye konuştu.

TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

"CHP'NİN RENKLERİNİ KULLANMIŞLAR, CHP'DE KRİZ VAR"

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Seçim 2023'teydi ve o kırmızı ışığı vatandaş, bizim milletimiz sandıkta CHP'ye gösterdi, 6'lı koalisyonunuza gösterdi. Ama hala bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Çizdikleriniz bir hayal. Çizdikleri pankartta da CHP'nin renklerini kullanmışlar, hakikaten CHP'de bir kriz var, bunu çok güzel ifade etmişler. Tebrik ediyorum kendilerini. Bütçe yapmayı beceremediğimizi iddia etti sayın hatip. Rakamlarla neler yapılabileceğini saydı ama meşhur bir laf vardır; 'Geçti Bor'un pazarı, sür arabanı Niğde'ye' derler. Biz bunların hepsini; saydığınız yolları da, okulları da, hastaneleri de, geçitleri de hepsini çoktan yaptık. Daha geçen gün Belçika Brüksel'de Sayın Genel Başkanınız traktörlere el salladı. Unuttunuz galiba, bir seçim kampanyası vardı. Sayın Özgür Özel kampanyada her çiftçiye bir traktör verecekti. Sonra kendisine sorulduğunda, 'Ben onu seçim kampanyası için sansasyon olsun diye söyledim' diye kendi ağzıyla söyledi" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİKLERİNE BİR YANIT VERİRSENİZ ANLAMI OLUR"

AK Partili Usta'nın konuşması sırasında CHP milletvekilleri sıra kapaklarına vurdu. Genel Kurul'da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında atışmalar yaşanırken, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın söz aldı. Günaydın, "Serkan Sarı arkadaşımız tümüyle bütçe eleştirisi içerisinde kalmak suretiyle bir konuşma yaptı. Konuşmada sesini yükselttiği doğrudur ama sözünü de yükseltti ve sözünün tamamı sizin bütçeniz üzerindeydi. Sizin buradan heyecanlanıp da söz hakkı almanızı garipsediğimi söyleyeyim. Çünkü söylediklerine bir yanıt vermeniz gerekir, verdiğiniz zaman bunun bir anlamı olur. Dolayısıyla bu vergiyle Türkiye'yi yolsuzlukta ve yoksullukta birinci yaptınız. 17-25 yolsuzluk haftasının içindesiniz, 12'nci yılındasınız, bunu asla unutmayın" dedi.

"YOLSUZLARA YOL YAPMAYI ÖĞRETECEĞİZ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, yerinden konuşarak, "Sadece şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, oturduğumuz yerin karşısında, sizin de altınızda, oturduğunuz yerde, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor. 2023'te bu milletin sandıktaki oyuna karşılık siz hala bir saygı duymayı öğrenemediniz. 2024'te yerel seçim yapıldı, yerel seçim ile genel seçimi ayırt edemiyorsunuz. Genel seçimle 5 yıllık bu ülkenin yönetim hakkını millet kendi özgür iradesiyle sandıkta bize verdi. Bu beş yılı sonuna kadar kullanacağız. Yolsuzlara da yol yapmayı öğreteceğiz" diye cevap verdi.

"TOPAL ÖRDEKSİNİZ, İLK SEÇİMDE GİDECEKSİNİZ"

Genel Kurul'da tartışmalar yaşanırken CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "2023 seçimleri oldu, 2023 seçimlerinin nasıl olduğunu biliyoruz. Elbette sonuçlara bir şekilde bir saygı duyuluyor. 2024'te de bir seçim daha yapıldı. Buna siyasette ne derler biliyor musunuz? Buna siyasette 'Topal ördek' derler. 2023'te seçimi kazandınız, 2024'te kaybettiniz; topal ördeksiniz, ilk seçimde gideceksiniz" diye konuştu.

"ONUN İÇİN Mİ O KADAR ÇOK KURULTAY YAPIYORSUNUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin kurultaylarını hatırlatarak, "Onun için mi o kadar çok kurultay yapıyorsunuz? Her gün topal ördek olmamak için kurultay yapıyorsunuz. Çok iyi anladım şimdi" dedi.

Kaynak: DHA

Leyla Şahin Usta, Milletvekili, Politika, Türkiye, Ekonomi, Sözler, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • eser demir eser demir:
    Yol yaptık ama fabrikaları saatık yol yaptık ama 128 milyar doları buhar etti yol yaptık 350 milyar doları fetöcülere verdik yol yaptık chp dem ile demleniyor dedik yol yaptık chp oy vermek pkk oy vermek dedik ama çözüm sürecini biz yaptık yol yaptık çiftçi anasını ağlatık biz yol yaptık 9 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet İfadeler kan dondurdu Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu
Manisa’da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi Manisa'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
İfadeye çağrılan Sadettin Saran’ı taşıyan uçak Türkiye’ye indi İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Epstein belgelerinde Michael Jackson’ın da fotoğrafı ortaya çıktı Epstein belgelerinde Michael Jackson'ın da fotoğrafı ortaya çıktı
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var İşte fotoğraflar Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar
Markette kanlı gece 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı Ödenecek rakam bile belli Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli
Kenan Tekdağ’dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı İşte Teslime’nin katili için istenen ceza Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza
6. rauntta nakavt Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu 6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi Geline kilolarca altın takıldı Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı
Sıla Saraydemir kraliçe oldu İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

09:47
Ela Rümeysa Cebeci’nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
09:35
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
08:51
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı İşte sevgilisi
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
08:14
Meteoroloji il il uyardı Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
08:02
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı Saran’a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu
07:18
Katliam gibi kaza Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu
06:19
Polisin “dur“ ihtarına uymadı Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti
Polisin "dur" ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti
02:39
Sadettin Saran’ın Çanakkale’deki villasının bekçisi gözaltına alındı
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı
01:59
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker’in çıplak arandığı iddiasını yalanladı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı
22:36
Güllü’nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
21:06
Kendini böyle savundu İşte Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
19:34
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Suç işlemedim
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim
19:19
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2025 10:33:02. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.