Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet pazarlığı dosyaya girdi: Ses kayıtları her şeyi anlatıyor - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet pazarlığı dosyaya girdi: Ses kayıtları her şeyi anlatıyor

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Menderes Belediyesi’ndeki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi tarafından çözümlenen ses kayıtları dosyaya girdi. Yaklaşık 41 dakikalık iki kayıtta, 500 bin liralık rüşvet talebi üzerinden pazarlık yapıldığı, rakamın 250 bin liraya kadar düşürüldüğü ve ruhsat işlemlerinin nasıl ilerletileceğinin konuşulduğu anlar yer aldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde belediyedeki imar ve ruhsat işlemleri üzerinden yürütüldüğü öne sürülen rüşvet pazarlığına ilişkin ses kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Bilirkişi tarafından çözümlenen yaklaşık 41 dakikalık iki kayıtta, 500 bin liralık rüşvet talebi, rakamın düşürülmesi için yapılan pazarlıklar ve ruhsat işlemlerinin nasıl ilerletileceğine ilişkin konuşmalar yer aldı.

DOSYADAKİ KAYITLARDA PARA PAZARLIĞI

Müşteki Harun Karakaya'nın savcılığa sunduğu flash bellekte bulunan iki ses kaydı, bilirkişi tarafından çözümlendi. Soruşturma dosyasındaki rapora göre kayıtlardan biri 18 dakika 38 saniye, diğeri ise 22 dakika 40 saniye sürüyor.

Kayıtlarda bazı bölümlerin ortam gürültüsü, düşük ses seviyesi ve konuşmacıların kayıt cihazından uzak olması nedeniyle anlaşılamadığı belirtildi.

İlk kayıtta ruhsat ve kredi süreci konuşulurken ödeme miktarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Erkek Sesi 2'nin, "Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. 500 bin lira verse duyurumun parası çıkacak 400'ün." dediği, karşılığında Erkek Sesi 1'in "Olmaz, hakikaten paramız bitti." yanıtını verdiği görüldü.

Aynı konuşmada ödeme yapacak kişinin belediyeye gönderilmesinin konuşulduğu, paranın nasıl ve kim aracılığıyla verilebileceği konusunda da değerlendirmeler yapıldığı kayda geçti.

"500'DEN 250'YE İNDİ"

İkinci ses kaydında ise ödeme miktarına ilişkin pazarlığın sürdüğü görüldü.

Erkek Sesi 1'in, kendisi ve abisinin 250'şer bin lira ödemeyi değerlendirdiğini söylediği kayıtta, istenen rakamın yüksek bulunduğu ifade edildi.

Konuşmada, "Müdürüm şu an da benim iki tane taşınırım var. Abimle de konuştum. Bana dedi ki '250 de senden, 250 de ben vereyim bu alışverişimizi yapınca Jandarma ruhsatı çıkartırken o sıra kendimizi toparlarız, veririz' dedi." ifadeleri yer aldı.

Başka bir bölümde ise "Rakam çok yüksek" sözleriyle ödeme miktarına itiraz edildiği, karşılığında "En son söylediğini söylüyorum" yanıtının verildiği aktarıldı.

RUHSAT, NUMARATAJ VE KREDİ KONUŞMALARI

Ses kayıtlarında yalnızca para pazarlığının değil, imar ve ruhsat sürecinin ayrıntılarının da konuşulduğu görüldü.

Görüşmelerde yapı ruhsatı, numarataj belgesi, DASK sistemi ve banka kredileri gündeme gelirken, ruhsat işlemlerinin tamamlanmasının ardından kredi kullanımıyla ilgili yaşanan sorunlardan söz edildi.

Kayıtta Erkek Sesi 1'in, "Bu adamlar ruhsat çıkınca kredi de çekemiyorlar. DASK vermiyorlar içeriden. DASK sistemi değişti." dediği, Erkek Sesi 2'nin ise bankaların para vermek istememesine ilişkin değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Tarafların ruhsatların hangi aşamada çıkarılacağı konusunda da konuştuğu kayıtlara yansıdı.

"HARÇLARI YATIRALIM, İMZAYA AÇALIM"

Bilirkişi raporunda ruhsat işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin ifadeler de yer aldı.

Kayıtlarda Erkek Sesi 1'in mühendislerin gelmesiyle birlikte işlemlerin imzaya açılmasını gündeme getirdiği, Erkek Sesi 2'nin ise bunun harç işlemleri tamamlanmadan yapılıp yapılamayacağını sorduğu aktarıldı.

Görüşmenin devamında "O zaman 3'ü açalım" ifadesinin kullanıldığı ve buna karşılık "Sorun değil" yanıtının verildiği belirtildi.

WHATSAPP GÖRÜNTÜLERİ DE DOSYADA

Soruşturma kapsamında incelenen flash bellekte iki ses kaydının yanı sıra iki WhatsApp ekran görüntüsünün de bulunduğu bildirildi.

Dosyada müşteki olarak Harun Karakaya'nın, şüpheli bölümünde ise "faili meçhul" ifadesinin yer aldığı belirtildi. Soruşturmanın "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçları kapsamında yürütüldüğü, bilirkişi tarafından çözümlenen ses kayıtları ile WhatsApp görüntülerinin de dosyaya delil olarak eklendiği kaydedildi.

Savcılığın soruşturmaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Menderes, Gündem, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet pazarlığı dosyaya girdi: Ses kayıtları her şeyi anlatıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    kişiler kendilerinden bilir işleri.. 20 kusur yıldır kendileri nasıl yapıyor düşününnnn 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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