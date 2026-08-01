Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi - Son Dakika
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Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Mersin Belediye Başkanı Seçer\'in kardeşinden Özgür Özel\'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, dikkat çekici bir para transferi tespit edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ortağı ve kardeşi olduğu öğrenilen Ali Seçer’in hesabından, Özgür Özel’in “kasası” olduğu öne sürülen tutuklu şüpheli Demirhan Gözaçan’a 2023 seçimleri öncesinde “bağış” açıklamasıyla 250 bin lira gönderildiği belirlendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suç örgütü ve rüşvet soruşturmasında, MASAK kayıtları dikkat çekici bir para hareketini ortaya çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ortağı olduğu şirkette genel müdürlük yapan kardeşi Ali Seçer’in hesabından, “Özgür Özel’in kasası” olarak bilinen tutuklu şüpheli Demirhan Gözaçan’a, 2023 seçimlerinden önce “bağış” açıklamasıyla 250 bin lira gönderildiği tespit edildi. Ödeme alan Gözaçan’ın “Tanımıyorum” dediği Ali Seçer'in şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildiği ve sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine alındığı öğrenildi.

Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

“SUÇ ÖRGÜTÜ VE RÜŞVET" OPERASYONU

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, soruşturma dosyasında Özgür Özel’in “kasası” olarak adı geçen Demirhan Gözaçan, Özgür Özel’in eski danışmanı ve Şehzadeler Belediyesi iştirak şirketi müdürü Cem Yüzer ile Gözaçan’ın şoförü Anıl Demir tutuklanmıştı.

MASAK RAPORU VE HTS KAYITLARI İKİNCİ OPERASYONU GETİRDİ 

Tutuklanan şüphelilerin MASAK ve HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde yeni isimlere ve para hareketlerine ulaşıldı. Tespitlerin ardından 16 Temmuz 2026 tarihinde Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen 14 adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağında ortaya çıkarılan 250 bin liralık para transferi ise dosyanın en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası

SEÇİM ÖNCESİ 250 BİN LİRA GÖNDERDİ 

MASAK kayıtlarına göre Ali Seçer’in hesabından Demirhan Gözaçan’ın hesabına 17 Nisan 2023 tarihinde tek işlemde 250 bin lira gönderildi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen para transferinin açıklama bölümüne ise “bağış” yazıldığı belirlendi.

Ali Seçer’in, Mersin’de faaliyet gösteren Seçer Tarım Gıda Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ’de genel müdür olarak çalıştığı; şirketin ortakları arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de bulunduğu tespit edildi.

“TANIMIYORUM" SAVUNMASI 

Demirhan Gözaçan, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Ali Seçer’i tanımadığını söyledi. Gözaçan, hesabına gönderilen paranın seçim çalışmalarına katkı amacıyla yatırılmış olabileceğini savundu.

Yapılan HTS incelemesinde Gözaçan ile Ali Seçer ve Vahap Seçer arasında doğrudan bir iletişim kaydına rastlanmadığı belirtildi. Taraflar arasında herhangi bir iletişim bulunmamasına rağmen, 250 bin liranın hangi ilişki kapsamında gönderildiği ve “bağış”ın gerçek amacı soruşturmanın cevap aranan başlıkları arasına girdi.

SAĞLIĞI GEREKÇESİYLE ALİ SEÇER'E EV HAPSİ 

Gözaltına alınan Ali Seçer hakkında, kalbinde iki stent bulunması ve kısa süre önce hastaneden taburcu edilmesi dikkate alınarak ev hapsi talep edildi. Mahkemece Ali Seçer hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Dosya kapsamında halen 4 tutuklu ve 7 adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli bulunuyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, MASAK tarafından tespit edilen para hareketleri ve şüpheliler arasındaki bağlantılar doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

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Son Dakika Özgür Özel Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    250 bin lira deli para ya :) birazda akpli belediyeleri araştırın :) 3 2 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Yani iki tane 17. Seri cep telefonu parası 3 1 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Demokrasimize sahip çikan yiğitlere helal olsun tebrik ediyorum 0 1 Yanıtla
  • Akiblis Dövücü Akiblis Dövücü:
    he he kasa 1 0 Yanıtla
  • Sinan Gökdemir Sinan Gökdemir:
    Hırsızlardan paralar gelmeye basladı . 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi - Son Dakika
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