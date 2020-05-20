Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek - Son Dakika

Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek

Ramazan Bayramı'nda Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta hava sıcaklıklarının 15 derece düşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara Bölgesinde, 22-23 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ve Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'ndaki hava durumuyla ilgili son tahminleri paylaştı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta 10-15 derece azalacağı öngörülüyor.

22 Mayıs Cuma günü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların Kayseri ve Sivas geneli ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine girecek.

Hava sıcaklığının, cuma ve cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hissedilir derecede (8-12) azalacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin, yarın Marmara Bölgesi ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin 22 Mayıs'ta Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya), 23 Mayıs'ta bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahminlere göre, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklendiği bildirilerek, "Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, rüzgarın ise yarın İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Ramazan Bayramı, Kayseri, Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 06:54 

Son Dakika Yaşam Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek - Son Dakika

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