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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! - Son Dakika

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

07.01.2022 22:28
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Meteoroji'nin son tahminlerine göre hafta sonu Türkiye'nin büyük kısmı sağanak yağmurun etkisi altına girecek. Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde varlığını hissettirecek olan sağanak yağışlar, Pazar günü ise yurdun Doğu kesimlerinde de kendini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre Türkiye'nin pek çok bölgesinde hafta sonu sağanak yağmur etkili olacak. 8 Ocak Cumartesi tarihinde yurdun batı kesiminde hissedilecek kuvvetli yağmur ve yer yer bazı kentlerde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar, Pazar günü ise yurdun doğu kesimlerine doğru ilerleyecek.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
Cumartesi

MARMARA

Marmara Bölgesi, cumartesi günü sağanak yağışlı. Sıcaklık İstanbul'da 13, Edirne'de 11 derece ölçülüyor. Pazar ve Pazartesi günü yağışın etki alanını daraltması bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
Pazar

EGE

Cumartesi, Ege Bölgesinde de yağış etkili. Kıyı bölgelerde bu yağışlara gök gürültüleri de eşlik edecek. Yağışların Pazar da pazartesi de devam etmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesinde cumartesi günü, hava çok bulutlu. Yağış ise batı kesimlerde bekleniyor. Pazar ve pazartesi ise bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

KARADENİZ

Karadeniz Bölgesinde cumartesi günü, Bolu dolayları yağmurlu. Bölgenin kalanında hava parçalı ve az bulutlu. Pazar günü ise bulutlar yoğunlaşacak.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesinin batı kesimleri cumartesi günü yağışlı. Bölgenin kalanında ise sis hakim. Sıcaklık Ankara'da 9, Eskişehir'de 8 derece ölçülüyor. Pazar günü, bölgede yağmur etkili. Sivas dolaylarında bu yağış karla karışık şekilde görülebilir. Pazartesi ve Salı , sıcaklık bir iki derece dalgalanacak, gökyüzü ise durumunu koruyacak.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesinde cumartesi günü hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer sis etkili olacak. Sıcaklık bölgede 3-4 derecelerde ölçülüyor. Malatya dolaylarında sıcaklık 7 dereceye kadar çıkıyor. Pazar günü, Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya çevreleri yağmurlu. Bölgenin kalanında parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklık düşüşüyle kar yağışı görülebilir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi cumartesi günü parçalı bulutlu. Sıcaklık Gaziantep'te 13, Diyarbakır ve Mardin'de 11 derece ölçülüyor. Pazar günü bölge genelinde yağış bekleniyor.

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Cumartesi, Pazartesi, Türkiye, Pazar, Güncel, Son Dakika

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