Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına - Son Dakika
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Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahmin haritasını yayımladı. Türkiye, hem sıcak hem de yağışlı havayı bir arada yaşıyor. Yurdun güney ve iç kesimlerinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, kuzey bölgelerde ise sıcakları kıran yağışlı bir hava geliyor. Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahmin haritasını yayımladı. MGM, yayımladığı haritayla birlikte İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına için saat verdi.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği ön görülüyor.

Bölgesel olarak etkisini gösterecek yağışların; Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinde başlayıp Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Aniden bastırabilecek gök gürültülü sağanaklara karşı vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması önerilirken; yurdun geriye kalan büyük bir bölümünde ise az bulutlu, açık ve sıcak havanın hakimiyetini koruyacağı öngörülüyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün (3 Ağustos) 12:00 - 18:00 saatleri arasında özellikle Çanakkale ve Balıkesir kıyıları ile Kuzey Ege genelinde kuzeyli yönlerden esen rüzgarın şiddetini artırarak saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Salı günü itibarıyla ise yağışlı hava kütlesi Batı Karadeniz ve Marmara genelinde etkisini kaybederek parçalı bulutlu havaya bırakırken, yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları (Rize, Artvin) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna (Kars, Ardahan) etkisini gösterecek.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Bölgesel olarak görülecek yağışların; İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya çevreleri), Akdeniz’in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Göller Yöresi ile Mersin ve Kahramanmaraş’ın yüksekleri), İç Anadolu’nun batısı (Eskişehir, Çankırı çevreleri), Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon, Rize, Artvin) ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde hafta sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

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Son Dakika Hava Durumu Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına - Son Dakika
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