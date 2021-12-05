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Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

05.12.2021 08:58

Meteoroloji'nin 5 Aralık Pazar günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de ise karla karışlık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEKLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı uyarısı

YURDUN BATISINDA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgar kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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