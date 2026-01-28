Mevsim Yenice'ye Haldun Taner Öykü Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Mevsim Yenice'ye Haldun Taner Öykü Ödülü

Mevsim Yenice\'ye Haldun Taner Öykü Ödülü
28.01.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevsim Yenice, 'Fil Gözü' kitabıyla Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazandı. Tören detayları ve kazanma sebepleri açıklandı.

MİLLİYET Gazetesi'nin bu yıl 36'ncısını düzenlediği Haldun Taner Öykü Ödülü, 'Fil Gözü' adlı öykü kitabıyla yazar Mevsim Yenice'nin oldu. Yenice, ödülünü jüri başkanı Doğan Hızlan'ın elinden aldı.

Milliyet Gazetesi tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen 'Haldun Taner Öykü Ödülü' yarışması sonuçlandı. Ödül, Mevsim Yenice'nin 'Fil Gözü' isimli kitabına verildi. Seçici Kurul ödül gerekçesini, "36'ncı Haldun Taner Öykü Ödülü'nün gerek karakterleri gerek durumları oluştururken ince ayrıntılardan derinlikli bir bütüne ulaşmadaki başarısı, boşluk kavramını ele alışındaki yaratıcılığı, kararlı ve özgün dili nedeniyle Mevsim Yenice'nin "Fil Gözü" adlı kitabına verilmesi uygun görülmüştür" diye açıkladı.

Demirören Medya Center'da yapılan ödül törenine Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, jüri başkanı yazar Doğan Hızlan, Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Ramazan Cin ile jüri üyeleri Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Metin Celal, Filiz Aygündüz, Can Yayınları yetkilileri Gülşah Uzunok ve Abdullah Ezik katıldı.

YENİCE: BU ÖDÜLÜ GÜÇLÜ BİR TEŞVİK OLARAK GÖRÜYORUM

Yazar Mevsim Yenice 'Fil Gözü' adlı kitabın kısa öykülerden oluştuğunu belirterek "Öncelikle, öykülerimin Haldun Taner gibi çok sevdiğim ve metinlerini defalarca okuduğum bir yazarın adıyla anılması benim için çok büyük bir mutluluk ve onur. Bu ödülü, ileriye yönelik yeni öyküler yazabilmem, insana dair daha karanlık tarafa bakabilmem için güçlü bir teşvik olarak görüyorum. Kitapta tematik olarak boşluk duygusu etrafında birbirine eklemlenen öyküler var. Daha çok insanların karanlık, zayıf, görünmeyen tarafına bakan öyküler diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'MİZANPAJA GİDENE KADAR BİR İSMİ YOKTU'

Kitabın adının ortaya çıkış sürecini de anlatan Yenice, "Fil Gözü, ikinci kitabım Bilinmeyen Sular'ın ardından yaklaşık 5 yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Aslında kitabın mizanpaja gidene kadar bir adı yoktu. Son yazdığım öykünün adının 'Fil Gözü' olmasına karar verdiğimde, tematik olarak fil gözünün bir boşlukla nitelenmesi insana dair bir şeyler söylemesi ve dışarıdaki karanlığı içeriye sızdıran bir boşluk mimari olarak anılmasını istedim. Hamamlarda, tepede bulunan küçük boşluklara da fil gözü denir. Bu kavram, yazdığım öyküyle ve kitabın genel izleğiyle örtüştüğü için, kitabın adının da 'Fil Gözü' olmasına karar verdim" diye konuştu.

Jüri başkanı Doğan Hızlan da ödülle ilgili değerlendirmesinde, "Haldun Taner ödülü her yıl verilen bir ödül. Bir yılın en önemli en hoş kitabına veriliyor. Değerli jüri üyeleri var. Jüri üyeleri toplanıp seçime karar veriyor. Tabii Haldun Taner Türk tiyatrosu ve edebiyatında çok önemli bir yerde. Buna layık bir ödül verilmesi çok güzel. Ödül kazanan eser de gerçekte bir şeyi ince eleyip sık dokuyan neler olacağını kestirmeyip, sürprizlerle karşılanan birdenbire inen bir gece gibi birdenbire inen hüzün gibi bir kitap. Kitabı çok beğendim ki ödülü verdik" dedi.

MEVSİM YENİCE HAKKINDA

Üniversitede fizik öğrenimi gördü. Açık Artırma öyküsüyle, 2015 alt Kitap Öykü Yarışması'nda birinciliğe layık görüldü. 2015 ve 2016 yıllarında farklı iki dosyayla Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde öykü dalında 'dikkate değer' bulundu.

İlk kitabı Tekme Tokatlı Şehir Rehberi (2017, Everest Yayınları) Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülleri'nde Mansiyon Ödülüne layık görüldü. İkinci kitabı Bilinmeyen Sular 2019'da Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Sait Faik Öykü Ödülü'nde kısa listeye girmeye hak kazanmıştır. Üçüncü kitabı Fil Gözü 2024'te Can Yayınları etiketiyle yayımlanmış ve Haldun Taner Öykü Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: DHA

Haldun Taner, Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Tören, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mevsim Yenice'ye Haldun Taner Öykü Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok
Fenerbahçe transferde gaza bastı Yıldız golcü imzayı atabilir Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Manchester United’a yıldız isimden çok kötü haber Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:40
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’un başını yakan paylaşım
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
10:50
“RTÜK göreve“ çağrıları Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
10:03
Heyecan dorukta İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Heyecan dorukta! İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:23:17. #7.11#
SON DAKİKA: Mevsim Yenice'ye Haldun Taner Öykü Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.