Mevsim Yenice\'ye Haldun Taner Öykü Ödülü

MİLLİYET Gazetesi'nin bu yıl 36'ncısını düzenlediği Haldun Taner Öykü Ödülü, 'Fil Gözü' adlı öykü kitabıyla yazar Mevsim Yenice'nin oldu. Yenice, ödülünü jüri başkanı Doğan Hızlan'ın elinden aldı.

Milliyet Gazetesi tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen 'Haldun Taner Öykü Ödülü' yarışması sonuçlandı. Ödül, Mevsim Yenice'nin 'Fil Gözü' isimli kitabına verildi. Seçici Kurul ödül gerekçesini, "36'ncı Haldun Taner Öykü Ödülü'nün gerek karakterleri gerek durumları oluştururken ince ayrıntılardan derinlikli bir bütüne ulaşmadaki başarısı, boşluk kavramını ele alışındaki yaratıcılığı, kararlı ve özgün dili nedeniyle Mevsim Yenice'nin "Fil Gözü" adlı kitabına verilmesi uygun görülmüştür" diye açıkladı.

Demirören Medya Center'da yapılan ödül törenine Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, jüri başkanı yazar Doğan Hızlan, Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Ramazan Cin ile jüri üyeleri Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Metin Celal, Filiz Aygündüz, Can Yayınları yetkilileri Gülşah Uzunok ve Abdullah Ezik katıldı.

YENİCE: BU ÖDÜLÜ GÜÇLÜ BİR TEŞVİK OLARAK GÖRÜYORUM

Yazar Mevsim Yenice 'Fil Gözü' adlı kitabın kısa öykülerden oluştuğunu belirterek "Öncelikle, öykülerimin Haldun Taner gibi çok sevdiğim ve metinlerini defalarca okuduğum bir yazarın adıyla anılması benim için çok büyük bir mutluluk ve onur. Bu ödülü, ileriye yönelik yeni öyküler yazabilmem, insana dair daha karanlık tarafa bakabilmem için güçlü bir teşvik olarak görüyorum. Kitapta tematik olarak boşluk duygusu etrafında birbirine eklemlenen öyküler var. Daha çok insanların karanlık, zayıf, görünmeyen tarafına bakan öyküler diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'MİZANPAJA GİDENE KADAR BİR İSMİ YOKTU'

Kitabın adının ortaya çıkış sürecini de anlatan Yenice, "Fil Gözü, ikinci kitabım Bilinmeyen Sular'ın ardından yaklaşık 5 yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Aslında kitabın mizanpaja gidene kadar bir adı yoktu. Son yazdığım öykünün adının 'Fil Gözü' olmasına karar verdiğimde, tematik olarak fil gözünün bir boşlukla nitelenmesi insana dair bir şeyler söylemesi ve dışarıdaki karanlığı içeriye sızdıran bir boşluk mimari olarak anılmasını istedim. Hamamlarda, tepede bulunan küçük boşluklara da fil gözü denir. Bu kavram, yazdığım öyküyle ve kitabın genel izleğiyle örtüştüğü için, kitabın adının da 'Fil Gözü' olmasına karar verdim" diye konuştu.

Jüri başkanı Doğan Hızlan da ödülle ilgili değerlendirmesinde, "Haldun Taner ödülü her yıl verilen bir ödül. Bir yılın en önemli en hoş kitabına veriliyor. Değerli jüri üyeleri var. Jüri üyeleri toplanıp seçime karar veriyor. Tabii Haldun Taner Türk tiyatrosu ve edebiyatında çok önemli bir yerde. Buna layık bir ödül verilmesi çok güzel. Ödül kazanan eser de gerçekte bir şeyi ince eleyip sık dokuyan neler olacağını kestirmeyip, sürprizlerle karşılanan birdenbire inen bir gece gibi birdenbire inen hüzün gibi bir kitap. Kitabı çok beğendim ki ödülü verdik" dedi.

MEVSİM YENİCE HAKKINDA

Üniversitede fizik öğrenimi gördü. Açık Artırma öyküsüyle, 2015 alt Kitap Öykü Yarışması'nda birinciliğe layık görüldü. 2015 ve 2016 yıllarında farklı iki dosyayla Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde öykü dalında 'dikkate değer' bulundu.

İlk kitabı Tekme Tokatlı Şehir Rehberi (2017, Everest Yayınları) Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülleri'nde Mansiyon Ödülüne layık görüldü. İkinci kitabı Bilinmeyen Sular 2019'da Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Sait Faik Öykü Ödülü'nde kısa listeye girmeye hak kazanmıştır. Üçüncü kitabı Fil Gözü 2024'te Can Yayınları etiketiyle yayımlanmış ve Haldun Taner Öykü Ödülü'ne layık görüldü.