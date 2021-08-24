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MHP, 9 ili kapsayan bölge istişare toplantılarına başlayacak - Son Dakika

MHP, 9 ili kapsayan bölge istişare toplantılarına başlayacak

24.08.2021 13:43
MHP, 9 ili kapsayan bölge istişare toplantılarına başlayacak, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" konseptiyle 9 ilde bölge istişare toplantılarının yapılacağını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" konseptiyle 9 ilde bölge istişare toplantılarının yapılacağını duyurdu.

Yalçın, 4 Eylül Cumartesi günü başlatılacak bölge istişare toplantıları hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin ve milletin bekasını gözetmenin zaruri olduğunu gösteren dönemin şartlarında şekillendiğini belirtti.

Beka olgusu bağlamında milli mutabakatı sürdürme ihtiyacının bugün de bütün kuvvetiyle sürdüğünü vurgulayan Yalçın, batılı ülkelerin Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedeflerinden rahatsız olduğunu kaydetti.

"Cumhur İttifakı'na muhalif parti ve oluşumlar; Kovid 19 salgınından mülteci meselesine, ekonomik sorunlardan doğal afetlere kadar her meseleyi bahane ederek ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, kaosa sürüklemeye çabalamakta, bu hususta Batılı ülkelere taşeronluk yapmaktadır." ifadesini kullanan Yalçın, Cumhur İttifakı'nın öncelikle "bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye" hedefi için kolları sıvadığını bildirdi.

Bölge istişare toplantıları 4 Eylül'de Afyonkarahisar'la başlayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, bu hedefe katkıda bulunmak amacıyla partinin çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, TBMM'nin yeni yasama dönemi öncesinde, Türkiye gündemindeki önemli konuların masaya yatırılacağı bir dizi bölge istişare toplantısı gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Yalçın, "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" konseptiyle 9 ilde yapılacak bölge istişare toplantıları öncesinde, 4 Eylül Cumartesi Afyonkarahisar'da açılış toplantısı gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü nedeniyle açılış toplantısı için Afyonkarahisar'ın seçildiğini bildiren Yalçın, bunun milli mücadele sonrasında kahraman ecdadın tevdi ettiği "bağımsızlık ve beka" misyonunun ölümsüz mesajını kamuoyuna hatırlatma imkanı sunacağını ifade etti.

Yeni anayasa hazırlıkları ele alınacak

Yalçın, bölge istişare toplantılarının nasıl ilerleyeceğine ilişkin de şunları kaydetti:

"5 Eylül'de Bursa'da başlayacak ilk bölge istişare toplantısının ardından ise Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara'da bölgesel toplantılar gerçekleştirilecek. Böylece 4 Eylül'de start alacak toplantı maratonu, 3 Ekim Pazar günü Ankara'daki son toplantıyla tamamlanmış olacak.

Toplantılarda Meclis çalışmaları, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı iç ve dış gündem konuları ele alınacaktır. Meclis çalışmalarıyla ilgili üzerinde durulacak hususların başında yeni anayasa hazırlıklarıyla Cumhur İttifakı bünyesinde bu hususta sağlanan mutabakat ve konunun Meclis gündemine getirilmesi gelmektedir. Cumhur İttifakı 2023 vizyonu ve o tarihte yapılacak seçimler için devam edecek olmakla birlikte, bu siyasi mutabakatın Türkiye'nin bütün 21. yüzyılı kapsayacak küresel hedefler doğrultusunda sürdürülmesi hususu üzerinde durulacaktır."

"Kovid-19 tedbirlerine hassasiyetle uyulacak"

İstişare toplantılarında yürütmeye hız kazandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mevcut işleyişi ve yeni yapısal düzenlemelerin, iç siyasetten ekonomiye, sosyal konulardan dış politikaya kadar Türkiye gündemini işgal eden önemli hususların da ele alınacağını belirten Yalçın, Kovid-19'a karşı sürdürülen tedbirlere toplantılarda hassasiyetle uyulacağının altını çizdi.

Yalçın, teşkilatların aşı seferberliğine tereddütsüz katılmaları ve parti faaliyetleri sırasında salgınla ilgili tedbirlere titizlikle riayet edilmesi konusunda başından beri sık sık uyarıldığına, toplantılara yönelik hazırlıkların da bu çerçevede planlanmasının istendiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP, 9 ili kapsayan bölge istişare toplantılarına başlayacak - Son Dakika


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