MHP'den SDG Açıklaması: Süre Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

MHP'den SDG Açıklaması: Süre Doldu

MHP\'den SDG Açıklaması: Süre Doldu
02.01.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Feti Yıldız, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması için verilen sürenin dolduğunu açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yeni yılın ilk gününde yaptığı "SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre doldu" açıklaması iki soruyu beraberinde getirdi: Bu sözlerin Suriye'de yansımaları ne olacak? Türkiye'de yeni çözüm süreci nasıl etkilenecek?

Feti Yıldız'ın açıklamasi sonrası gözler Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) çevrildi.

DEM Parti kaynakları, "SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyma koşulunun, kritik eşikleri hızla geride bırakan çözüm sürecinin önüne ön koşul olarak konulması, süreci olumsuz etkileyecektir" yorumunu yaptı.

'Nihai hedef, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun üyesi Feti Yıldız, yeni yılın ilk gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre (2025 Aralık ayı sonu) dolmuştur" dedi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı kontrol ettiğini kaydeden Yıldız, İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaşmaya çalıştığını savundu.

Yıldız bu noktada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şu sözlerini hatırlattı:

"Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldu bitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz."

Yıldız nihai hedefin "terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi" olduğunu da vurguladı.

Suriye 2026'ya 10 Mart Mutabakatı'nı uygulayamadan girdi

SDG'nin omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye YPG'yi, "PKK'nın uzantısı ve terör örgütü" olarak nitelendirdiğinden, SDG'ye karşı da aynı yaklaşımı benimsiyor.

Suriye'de, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas resjiminin son bulması sonrası kurulan yeni hükümetle SDG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan sekiz maddelik anlaşma, ülkenin kuzeydoğusunu kontrol eden SDG'nin yıl sonunda kadar Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonunu öngörüyordu.

Ancak Suriye 2026'ya anlaşmayı uygulayamadan girdi.

DEM Parti: 'Türkiye'deki süreç, Suriye'den bağımsız başladı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın son açıklaması ve Suriye'deki gelişmeler DEM Parti tarafından da kaygıyla izleniyor.

DEM Parti kaynakları, Suriye sahasındaki gelişmelerin Türkiye'de yürüyen çözüm sürecinin ön koşulu haline getirilmemesini baştan beri dile getirdiklerini söyüyor.

Parti kaynakları, yeni çözüm sürecin Suriye'den bağımsız olarak başladığını savunuyorlar, "Buradaki süreç pozitif sonuçlarınsa, bunun tüm bölgeye, Suriye'de de pozitif etkisi olacaktır" diyor.

BBC Türkçe'ye konuşan bir parti yöneticisi, 10 Mart mutabakatının PKK lideri Abdullah Öcalan dahil, herkes tarafından referans gösterildiğini söyledi.

"Burada en çok rol düşen adres Türkiye'dir. Türkiye'nin de sürekli SDG yönetimine parmak sallayan yaklaşımdan çıkıp ilişki geliştiren 10 Mart mutabakatının hayat bulması için koşulları oluşturan yaklaşımı ortaya koymasını bekliyoruz" diyen parti yöneticisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski ezberlere dönen, Kürdü tehdit olarak gören yaklaşımların, barış ve demokrasiye, halklara bir katkı sağlayamayacağını düşünüyoruz. Öcalan' ın mesajları da SDG'nin açıklamaları da 10 Mart'a bağlılığı teyit ediyor. Uygulanmaması konusundaki eksiklikler kimden kaynaklı, bunlar çok iyi değerlendirilmeli."

PKK lideri Abdullah Öcalan de yeni yıl mesajında Suriye'de 10 Mart mutabakatı çerçevesinde dile getirilen temel talebin "halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal model" olduğunu belirtmişti.

"Bu yaklaşım, merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır" diyen Öcalan, "10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır" demişti.

Öcalan, Türkiye'nin bu süreçte "kolaylaştırıcı, yapıcı ve diyaloga açık bir rol üstlenmesinin hayati önemde" olduğunu vurgulamıştı.

MSB açıklamasında 'Tek Devlet, Tek Ordu' vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Aralık'ta yapılan açıklamada ise "SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG'nin bu tavrı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir" denilmişti.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer almıştı:

"Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır."

'Kobani'de savaş olurken Diyarakır'da barış olmaz'

DEM Parti kaynakları ise SDG'yi hedef alan bir askeri operasyonun ise sürecin geleceğini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Parti kaynakları, "Böyle bir durumda biz istesek de konunun asıl aktörleri masada olmaz. Çünkü Kobani'de savaş olurken, Diyarakır'da barış olmaz" diyor.

DEM Parti'ye göre, Suriye sahasındaki gelişmeler, rapor yazımı için görev süresi 2 ay uzatılan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını da geciktirecebilir.

Komisyonun raporunu Ocak ayı ortalarında tamamlaması planlanıyordu.

Ancak Suriye'deki gelişmelere paralel olarak rapor yazım sürecinin tamamlanması ve yasal düzenleme aşamasına geçilmesinin de gecikebileceği belirtiliyor.

Kaynak: BBC

Feti Yıldız, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya MHP'den SDG Açıklaması: Süre Doldu - Son Dakika

BBC
Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız
Maduro, ABD ile diyaloğa açık Maduro, ABD ile diyaloğa açık
Cem Yılmaz’ın “38 yaş“ esprisi tepki çekti, İrem Derici’den destek gecikmedi Cem Yılmaz'ın "38 yaş" esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
Kara yollarındaki 58 bin 246 adet trafik levhası kaldırıldı Kara yollarındaki 58 bin 246 adet trafik levhası kaldırıldı
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi 12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi
Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok Usta oyuncunun kızından garip paylaşım: Kimseye verilecek hesabım yok
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu 2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu
Salih Uçan Kocaelispor’a imza atıyor Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor

10:00
“Mümkün değil“ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar
"Mümkün değil" denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:03:10. #7.11#
SON DAKİKA: MHP'den SDG Açıklaması: Süre Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.