Milli Emlak İl Müdürlüğüne operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Milli Emlak İl Müdürlüğüne operasyon: 12 gözaltı

İstanbul polisi tarafından Milli Emlak İl Müdürlüğüne düzenlenen operasyonda biri müdürlük çalışanı 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul polisi tarafından Milli Emlak İl Müdürlüğüne düzenlenen operasyonda biri müdürlük çalışanı 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıktan el konulan malları piyasaya süren bir şebeke tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Milli Emlak İl Müdürlüğüne operasyon düzenleyen polis, biri çalışan, 11'i taşeron firma görevlisi 12 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik', 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak yönetmek', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'kurulan örgüte üye olmak' suçlarından yargılanacak.

Operasyon kapsamında Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca Yediemin hizmeti veren 3 depoya da baskın düzenlendi. Operasyonda milli emlak müdürlüğünde görevli memur da olmak üzere 12 kişi gözaltına alınırken 2 tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

Operasyon devam ediyor.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:27 Kaynak: İHA

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