Milyonlarca takipçileri var! Rapçi Reynmen ve Çakal da gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Milyonlarca takipçileri var! Rapçi Reynmen ve Çakal da gözaltında

Milyonlarca takipçileri var! Rapçi Reynmen ve Çakal da gözaltında
31.01.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 kişi gözaltında. Gözaltına alınan isimler arasında milyonlarca takipçisi bulunan rapçi Reynmen ve Çakal da var.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla Ankara, Muğla ve Yalova'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında komedyenler, rapçiler ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında milyonlarca takipçisi bulunan rapçi Reynmen ve Çakal da var.

İŞTE SUÇLAMALAR

Operasyonun İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendiği; "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma"ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler şunlar:

  • Hasan CAN KAYA
  • Yusuf AKTAŞ
  • Emirhan ÇAKAL
  • Mazlum AKTÜRK
  • Mert Eren BÜLBÜL
  • Sıla DÜNDAR
  • Döndü Şahin
  • Burak GÜNGÖR
  • Ahmet Can DÜNDAR
  • Berkcan GÜVEN
  • Fırat YAYLA

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA NE OLMUŞTU?

18 Aralık 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda sabah erken saatlerde çok sayıda ünlü ismin adresine eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda pop şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Operasyon sırasında hücre ve kan örnekleri almak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen dört isim daha sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve sosyal medya figürü Cihan Şensözlü için de gözaltı kararı çıkarıldı; ancak bu kişiler baskın sırasında adreslerinde bulunamadı. Yine soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı verildi.

28 Aralık'ta sabah saatlerinde yine İstanbul'daki çeşitli adreslere baskınlar düzenlendi ve rapçi Ege Karataşlı, model Buse İskenderoğlu, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Habertürk'te çalışan gazeteci ve spikerler hakkında da uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

30 Aralık 2025'te İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı gözaltına alındı. Subaşı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Subaşı hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

8 Ocak 2026 günü Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 26 kişiden 19'u tutuklandı. Aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 4 isim serbest bırakılırken, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin Genel Müdürü Arif Altınbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen isimlerden Ceyda Ersoy'un da olduğu 19 kişi tutuklandı.

12 Ocak'ta kulübü yöneticisi Ayşe Tarım, gece kulübü işletmecisi Burak Fahri Yön, eski televizyon sunucusu Nilüfer Batur Tokgöz, sunucu-oyuncu Selen Görgüzel ile Ceren Alper ve Ayşe Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında da adlî kontrol kararı verilirken, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı.

13 Ocak'ta Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

14 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, "uyuşturucu madde temin imal veya ticaret" suçlamasıyla 16 Ocak günü tutuklandı.

21 Ocak'ta ise Bilal Hancı yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezasına çarpıtıldı, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunlardan Veyis Ateş, Ege Karataşlı ve Taner çağlı tutuklanırken, diğer isimler serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Reynmen, Adliye, Güncel, Çakal, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Milyonlarca takipçileri var! Rapçi Reynmen ve Çakal da gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Sert Murat Sert:
    bi gerekzde bunlar zaten,sacma sapan sozler şarkılar,geclik bitti sayelerinde 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
09:16
Karar Resmi Gazete’de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 12:00:28. #7.11#
SON DAKİKA: Milyonlarca takipçileri var! Rapçi Reynmen ve Çakal da gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.