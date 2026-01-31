Milyonlarca takipçileri var! Rapçi Reynmen ve Çakal da gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla Ankara, Muğla ve Yalova'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında komedyenler, rapçiler ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında milyonlarca takipçisi bulunan rapçi Reynmen ve Çakal da var.

İŞTE SUÇLAMALAR

Operasyonun İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendiği; "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma"ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler şunlar:

Hasan CAN KAYA

Yusuf AKTAŞ

Emirhan ÇAKAL

Mazlum AKTÜRK

Mert Eren BÜLBÜL

Sıla DÜNDAR

Döndü Şahin

Burak GÜNGÖR

Ahmet Can DÜNDAR

Berkcan GÜVEN

Fırat YAYLA

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA NE OLMUŞTU?

18 Aralık 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda sabah erken saatlerde çok sayıda ünlü ismin adresine eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda pop şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Operasyon sırasında hücre ve kan örnekleri almak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen dört isim daha sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve sosyal medya figürü Cihan Şensözlü için de gözaltı kararı çıkarıldı; ancak bu kişiler baskın sırasında adreslerinde bulunamadı. Yine soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı verildi.

28 Aralık'ta sabah saatlerinde yine İstanbul'daki çeşitli adreslere baskınlar düzenlendi ve rapçi Ege Karataşlı, model Buse İskenderoğlu, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Habertürk'te çalışan gazeteci ve spikerler hakkında da uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

30 Aralık 2025'te İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı gözaltına alındı. Subaşı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Subaşı hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

8 Ocak 2026 günü Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 26 kişiden 19'u tutuklandı. Aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 4 isim serbest bırakılırken, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin Genel Müdürü Arif Altınbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen isimlerden Ceyda Ersoy'un da olduğu 19 kişi tutuklandı.

12 Ocak'ta kulübü yöneticisi Ayşe Tarım, gece kulübü işletmecisi Burak Fahri Yön, eski televizyon sunucusu Nilüfer Batur Tokgöz, sunucu-oyuncu Selen Görgüzel ile Ceren Alper ve Ayşe Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında da adlî kontrol kararı verilirken, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı.

13 Ocak'ta Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

14 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, "uyuşturucu madde temin imal veya ticaret" suçlamasıyla 16 Ocak günü tutuklandı.

21 Ocak'ta ise Bilal Hancı yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezasına çarpıtıldı, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunlardan Veyis Ateş, Ege Karataşlı ve Taner çağlı tutuklanırken, diğer isimler serbest bırakıldı.