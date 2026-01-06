Sigortasız çalıştırılan işçiye patron ve oğlundan öldüresiye dayak

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çalışan Osman Ceylan, dün mobilya fabrikasının sahibi ve oğlu tarafından darbedildi.

KAZAN DAİRESİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDILAR

Yaklaşık 3 buçuk senedir fabrikada çalışan Ceylan, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan (SSK) dün fabrikayı denetlemeye gelenlerin olduğunu belirtti. Denetimden önce patronun sigortasız çalışanları kazan dairesine sakladığını iddia eden Ceylan, saklanmak zorunda olmalarına rağmen yine de SSK ekiplerine yakalandıklarını ifade etti. Ceylan, SSK ekipleri sigortalı olup olmadıklarını sorduklarında 13-14 aydır sigortasız çalıştığını söylediğini, bunun üzerine SSK ekiplerinin mobilya fabrikasına cezai işlem uyguladığını belirtti.

EKİPLER GİDER GİTMEZ DARBETTİLER

Ekipler fabrikadan gittikten sonra patronu B.İ ve oğlu M.İ. tarafından darbedildiğini ve alıkonulduğunu iddia eden Ceylan, olay sonrası hastaneye gittiğini, patronu ve ve patronun oğlundan şikayetçi olarak, durumu mahkemeye taşıyacağını ifade etti.

"DAHA ÖNCE SSK'DAN GELDİKLERİNDE BİZİ KAZAN DAİRESİNE SAKLADILAR"

SSK ekiplerinin fabrikaya geldiklerinde patronları tarafından kazan dairesine götürüldüklerini iddia eden Ceylan, "Hasanoğlan'da bir mobilya fabrikasında 3 buçuk senedir çalışıyorum. Dün SSK'dan arkadaşlar fabrikayı denetlemeye geldiler. Daha önce geldiklerinde bizi kazan dairesine sakladılar. Öncesinde gizli yerlere kaçırıyorlardı ama bu sefer yakaladılar. Kimliklerimizi aldılar ve sigortalı olup olmadığımızı sordular. Sigortalı olmadığımızı belirttik. Diğer çalışan arkadaşlar, korktuklarından dolayı 'Sigortamız bugün başladı' dedi. Ben ise, 'Emekli olduktan sonra 13-14 aydır sigortasız çalışıyorum' dedim. Bunu duyunca da fabrikaya ceza kestiler" diye konuştu.

"BENİ HEMEN TEKME TOKAT DÖVMEYE BAŞLADI"

SSK ekiplerinin fabrikadan gittiği an patronu ve patronunun oğlu tarafından hemen odasına çağrıldığını öne süren Ceylan, "Patron ve patronun oğlu beni 5 gibi odasına çağırdı. Normalde fabrikanın yasal olarak patronu değil. Fabrikayı başkasının üzerine yapmış. Bana 'Sen beni neden şikayet ettin, buradan ekmek yiyordun' dedi. Ben ise 'Ben şikayet etmedim, olanı biteni söyledim' dedim ve hemen beni tekme tokat dövmeye başladı. Aynı şekilde oğlu da darbetti. Odaya kapattılar, hürriyetimi kısıtladılar. Odanın önünde durdular benim kaçmama engel oldular. Sonrasında birkaç arkadaş gelerek beni kurtardı. Ben o şekilde olduğum halde bile patron beline doğru uzanarak 'Bırakın şunu öldüreyim' dedi. Olay sonrası ağabeyim, beni Elmadağ Devlet Hastanesine götürdü. Polisler tutanakları tuttu. Denetlemeler güvenli olursa insanlar daha memnun kalır. Ben doğruyu söylediğim halde hastanedeyim. Gözümün bir kısmı görmüyor. Kulağımda, ayaklarımda ve kafatasımda hasarlar var. Maddi manevi zarar gördüm" şeklinde konuştu.