Muğla'da 7 şiddetinden büyük deprem beklenmiyor - Son Dakika

MUĞLA'da, deprem çalıştayında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, ildeki en büyük depremin 7 büyüklüğünde olabileceğini belirterek, "Eğer Muğla kentsel dönüşümü ciddi yaparsa, depremlerden yıkılmaz. Ancak ülkemizde 5 şiddetinde bile yıkılan yapılar ve can kayıpları olabiliyor. Bu nedenle ciddi önlemlerle Muğla depremlerden etkilenmez" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da tarım, maden ve orman çalıştaylarının ardından son günlerde ülke gündemini meşgul eden deprem konusunda da çalıştay düzenledi. Türkiye ve dünya genelinde söz sahibi olan ünlü mühendis ve mimarların sunum yaptığı çalıştayda, Muğla'nın fay hatları, deprem jeolojisi, geçmiş depremler ve kentsel dönüşüm konuları konuşuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya; Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, ilçe belediye başkanları, siyasiler, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Civelek, çalıştayın depreme karşı bilinçlendirme, hazırlıklı olma ve depremin yıkıcı etkilerinden korunma konusunda büyük katkıları olacağını ifade etti.

'MUĞLA'DA DİKEY DEĞİL, YATAY YAPILAŞMAYA İZİN VERİYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Muğla'daki yapılaşmanın dikey değil, yatay olarak sağlandığını, bu nedenle Bodrum depreminin şehri etkilemediğini söyledi. Gürün, Türkiye nüfusunun yüzde 95'inin deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığını, bu nedenle depremin bir felaket olamaması için ülkenin tüm paydaşlarıyla depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Elazığ 'da yaşanan deprem felaketini, yaptığı araştırmalar sonucu öncesinde tahmin edip uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür ise, Muğla'da düzenlenen deprem çalıştayında bölgedeki deprem hareketlilikleri hakkında bilgi verdi. Muğla'nın Ege ana graben sisteminin tavan bloğu üzerinde yer aldığını belirten Görür, Muğla'nın kendi fay hatlarının hareketleri dışında Kıbrıs Balıkesir ve İzmir gibi komşularının fay hareketlerinden de etkilendiğini söyledi. Görür, "Muğla'nın hem kendi depremini üreten fay hatları var hem de komşularının depremini üreten fay hatlarından etkileniyor. Ancak yine de Muğla deprem konusunda şanslı. Çünkü burada en büyük deprem 7 şiddetinde olacaktır. Eğer Muğla kentsel dönüşümü ciddi yaparsa, depremlerden yıkılmaz. Ancak ülkemizde 5 şiddetinde bile yıkılan yapılar ve can kayıpları olabiliyor. Bu nedenle ciddi önlemlerle Muğla depremlerden etkilenmez" dedi.

Çalıştayda ayrıca Japon mimar Yoshinori Morıwakı, Dr. Ebru Harmandar, Prof. Dr. Murat Balamir, Dr. Murat Ersen Aksoy, Mimar Cengiz Bektaş ve Doç Dr. Deniz Ülgen sunumlarını gerçekleştirdi.