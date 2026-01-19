Özgür Aksoy: Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, öz kuzenini kandırarak dolandırıcılığa başladı - Son Dakika
Özgür Aksoy: Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, öz kuzenini kandırarak dolandırıcılığa başladı

19.01.2026 13:26
Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in konuğu olan yapımcı Özgür Aksoy, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın eşi olan Muhammet Aydın hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Programda Aydın'ın dolandırıcılık iddialarının başlangıcında öz kuzeni Recep Asut'un yer aldığı öne sürülürken, Necla Nazır'ın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dair aktarılan sözler de gündem oldu.

Magazin Bahane programında yapımcı Özgür Aksoy'un anlattıkları, Muhammet Aydın'la ilgili iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Yayında Aydın'ın dolandırıcılık sürecinin öz kuzeni Recep Asut'la kurulan ortaklıkla başladığı öne sürülürken, Asut'un yaşadığı icra ve dava süreçleri detaylarıyla anlatıldı. Programda ayrıca Necla Nazır'ın ekonomik sıkıntılar yaşadığı, Ferdi Tayfur'dan kalan evi satışa çıkardığı ve torununa süt parası bulmakta zorlandığı yönündeki sözler dikkat çekti.

KARİYERİNE ÖZ KUZENİNİ DOLANDIRARAK BAŞLADI İDDİASI

Programda dile getirilen iddialara göre, Muhammet Aydın'ın dolandırıcılık sürecinin ilk halkasında öz kuzeni Recep Asut bulunuyor. Telefonla yayına bağlanan Asut, Muhammet Aydın'ın öz teyzesinin oğlu olduğunu doğrulayarak, aralarında kurulan ortaklığın ardından ciddi maddi ve hukuki mağduriyet yaşadığını anlattı. Asut, şirket üzerinden açılan davalar, haciz süreçleri ve milyonlarca liralık zarar iddialarını detaylarıyla paylaştı. Bu anlatımlar, Aydın'ın iddia edilen dolandırıcılık kariyerinin aile içinden başladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

RECEP ASUT YAŞADIKLARINI CANLI YAYINDA ANLATTI

Recep Asut, yayında yaptığı açıklamada Muhammet Aydın'la ortak oldukları dönemin ardından evine icra geldiğini, uzun süren dava süreçleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Asut, yaşananların sadece maddi değil, aile ilişkileri açısından da yıkıcı olduğunu belirterek, bu süreçten sonra aile bağlarının tamamen koptuğunu ifade etti. Programda aktarılan bu sözler, Aydın hakkındaki iddiaların en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

NECLA NAZIR'LA İLGİLİ AKTARILAN SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

Programın en çok konuşulan bölümlerinden biri ise Özgür Aksoy'un Necla Nazır'la yaptığı görüşmeden aktardığı ifadeler oldu. Aksoy, Necla Nazır'ın kendisine "Bazı durumlar yaşıyoruz, evi satılığa çıkardım, çok zor şeyler geçiriyoruz" dediğini anlattı. Bu sözler, Ferdi Tayfur'dan kalan ve yıllardır oturulan evin satışa çıkarıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

"SÜT PARASI BULAMADIĞIMIZ ZAMANLAR OLUYOR" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Özgür Aksoy'un yayında aktardığı bir diğer çarpıcı ifade ise Necla Nazır'ın torunuyla ilgili sözleri oldu. Aksoy, Necla Nazır'ın "Süt parası bulamadığımız zamanlar oluyor" dediğini aktararak, bu sözlerin kendisini derinden etkilediğini belirtti. Yayında yaşanan bu anlar, stüdyoda duygusal anlara neden olurken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

PROGRAMDA CEVAP HAKKI VURGUSU YAPILDI

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, program boyunca Muhammet Aydın ve Tuğçe Tayfur'un da cevap hakkı bulunduğunu vurguladı. Sunucular, iddialara ilişkin tüm tarafların yayına katılarak görüşlerini paylaşabileceğini belirterek, hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekti.

