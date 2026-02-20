Murat Barışık: "Borsadaki Geri Çekilme Teknik Düzeltme, 2026'ya İlişkin Beklentimiz Pozitif" - Son Dakika
Son Dakika Logo

Murat Barışık: "Borsadaki Geri Çekilme Teknik Düzeltme, 2026'ya İlişkin Beklentimiz Pozitif"

Murat Barışık: "Borsadaki Geri Çekilme Teknik Düzeltme, 2026\'ya İlişkin Beklentimiz Pozitif"
20.02.2026 13:04
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, Borsa İstanbul'daki son geri çekilmeyi teknik bir düzeltme olarak değerlendirdiklerini belirterek, 2026 yılına ilişkin beklentilerinin pozitif olduğunu söyledi.

BIST 100 endeksinin 14.500 puan seviyesinin üzerini test ettikten sonra seans içinde yüzde 2,35 değer kaybetmesini değerlendiren Barışık, "Hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselemez ya da düşemez. Bu geri çekilmeyi öncelikle teknik bir düzeltme olarak görüyoruz" dedi.

"Jeopolitik riskler satış baskısını artırdı"

Yılbaşından bu yana endeksin TL bazında yüzde 26'nın, dolar bazında ise yüzde 24'ün üzerinde getiri sağladığını hatırlatan Barışık, tarihi zirve denemesi sonrası kar satışlarının hızlandığını ifade etti.

Geri çekilmeye gerekçe olarak jeopolitik gelişmelere işaret eden Barışık, özellikle ABD-İran hattındaki haber akışlarının ve Orta Doğu'daki tansiyonun risk iştahını baskıladığını belirtti.Barışık, "Eğer bir neden arayacaksak jeopolitik riskler diyebiliriz. Ancak düzeltmeler yükseliş trendinin sağlıklı olduğunu da gösterir. Umuyoruz ki bir savaş yaşanmaz ve bu düzeltmenin ardından Borsa İstanbul yeniden tarihi zirvelere yönelir" diye konuştu. Barışık, 2026 yılında TL bazlı zirvelerin yanı sıra dolar bazlı yeni zirvelerin de mümkün olabileceğini söyledi. Endeksin geçmişte 500 dolar seviyesini gördüğünü hatırlatan Barışık, "Neden yeniden radarımıza almayalım?" dedi.

"2026, 2024-2025'e göre çok daha olumlu olabilir"

2024 ortasından 2025'e kadar geçen dönemin borsa yatırımcısı açısından zor geçtiğini belirten Barışık, gelişmiş ülkelere kıyasla performans farkının açıldığını ancak son dönemde bu farkın kapanmaya başladığını söyledi.

Ekonomik verilerin olumlu seyretmesi ve yabancı yatırımcı ilgisinin artması halinde pozitif trendin devam edebileceğini ifade eden Barışık, özellikle Aralık ayından itibaren yabancı girişlerinde belirgin artış olduğunu kaydetti.

"Uzun vadeli büyük fonların Türkiye'ye yönelik arayış içinde olduğunu görüyoruz. Aracı kurumlara ve şirketlere yapılan temaslar arttı. Bu çok kıymetli bir gelişme" dedi.

Bankacılık ve sanayi sektörü öne çıkabilir

Borsadaki yükselişte bankacılık, holding ve iletişim sektörlerinin öncü rol oynadığını belirten Barışık, önümüzdeki dönemde sanayi sektöründe de hareketlenme beklediklerini söyledi. Faiz indirim sürecinin devam etmesi halinde reel sektöre para akışının hızlanabileceğini vurgulayan Barışık, ikinci çeyrekten itibaren sanayi hisselerinde daha pozitif bir görünüm oluşabileceğini ifade etti.

Enflasyon ve faiz beklentisi

Ocak enflasyonunun beklenenden yüksek geldiğini ancak piyasa tarafından sindirildiğini belirten Barışık, Şubat enflasyonunun da yüzde 3 civarında gerçekleşebileceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu sürdürdüğünü kaydeden Barışık, "Belki Mart'ta değil ama Nisan-Mayıs döneminde enflasyonda geri çekilmenin hızlanmasıyla birlikte faiz tarafında yeniden bir patikaya girilebilir. Bu da Borsa İstanbul için önemli bir katalizör olur" dedi.

Yabancı yatırımcı ve TL görünümü

Borsa İstanbul'da yabancı payının yüzde 38'in üzerine çıktığını hatırlatan Barışık, bunun başlangıç olduğunu düşündüklerini söyledi.

"Özellikle kısa vadeli hedge fonlardan ziyade uzun vadeli büyük fonların Türkiye'yi yeniden radarına aldığını görüyoruz. Bu eğilimin 2026 boyunca güçlenmesini bekliyoruz" dedi.

Türk Lirası'nın güçlü seyrinin sürebileceğini ifade eden Barışık, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı dirençli kalmaya devam edebileceğini belirtti.

"Halka arzlar piyasayı baskılamıyor"

2026'nın ilk 45 gününde 8 şirketin halka arz sürecini tamamladığını hatırlatan Barışık, SPK'nın piyasayı dengeli şekilde yönettiğini söyledi. "Geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda halka arz oldu. Şimdi para girişinin olduğu bir ortamda biriken dosyaların sırayla onaylandığını görüyoruz. Halka arzlar piyasayı baskılamıyor, aksine talep güçlü" dedi.

Tahvil piyasası ve rezervler

Tahvil tarafındaki hareketlerin de kar satışlarıyla paralel okunması gerektiğini belirten Barışık, orta vadede yeniden girişlerin artabileceğini ifade etti.

Merkez Bankası rezervlerinin 211,8 milyar dolara yükselmesini de olumlu değerlendiren Barışık, "Rezervlerin güçlü olması elimizi rahatlatıyor. Olası jeopolitik şoklara karşı önemli bir tampon oluşturuyor" dedi.

Petrol ve Jeopolitik Etki

Petrol fiyatlarındaki yükselişi jeopolitik risklere bağlayan Barışık, Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası risklerin fiyatlamalara yansıdığını belirtti. "En ufak bir yumuşama mesajı gelirse petrol fiyatlarında hızlı geri çekilme görebiliriz" dedi.

"Düşüşler Orta-Uzun Vade İçin Fırsat"

Son olarak geri çekilmeleri teknik düzeltme olarak gördüklerini yineleyen Barışık, "Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bu tür hareketler fırsat olarak değerlendirilir. Çok sert yükselişlerin ardından kar satışları normaldir. Biz orta-uzun vadede pozitif görünümün korunacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Borsa İstanbul, Finans, Son Dakika

SON DAKİKA: Murat Barışık: "Borsadaki Geri Çekilme Teknik Düzeltme, 2026'ya İlişkin Beklentimiz Pozitif"
