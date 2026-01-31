Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Tepki

31.01.2026 16:10
Bakan Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt vererek deprem konut projelerini savundu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Deprem bölgesinde 455 bin konut Özgür Bey'in hayalinin bile yetişemeyeceği bir proje. Maketini yapamazlar. Akılalmaz laflarla milletimizin aklını karıştırmaya çalışıyor ve 'boş senet imzalatıyorlar' diyerek vatandaşımızı huzursuz ediyor. Çek senet işlerini siz iyi bilirsiniz Özgür Bey. Siz baklava kutularını da iyi bilirsiniz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun'da 'Ev Sahibi Türkiye' kura çekim törenine katıldı. Samsun'da 6 bin 397 konutun kura çekimi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Kura çekimine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Erhan Aksu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

'SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT ÜRETTİK'

Kura çekimi öncesi konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu salonu dolduran coşku, gözlerinizdeki umut, yüreklerinizdeki sevinç, bizlere şunu açıkça gösteriyor; milletimiz inandığında, devletine güvendiğinde, hiçbir hedef ulaşılmaz değildir. Burada yaşadığımız bu an, yalnızca bir kura çekiminin heyecanı değil, yılların emeğine, sabrına ve kararlılığına hep birlikte şahitlik ettiğimiz tarihi bir buluşmadır. Çünkü Türkiye, yaşadığı her imtihan ve zorluktan daha da güçlenerek çıkan bir ülkedir. Son yıllara ülkemiz sellerden, yangınlara, salgınlardan, depremlere kadar birçok afetle sınandı. Ama hamdolsun hiçbir afette milletimizi çaresiz ve kimsesiz bırakmadık. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçen deprem afeti ile 11 ilimiz ne yazık ki derin bir acı ile sarsıldı. 14 milyon insanımız doğrudan 86 milyon vatandaşımız dolaylı olarak bu afetten etkilendi. Açıkçası dünya ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Milletçe derin yaralar aldık ama asla karamsarlığa kapılmadık, asla ümitsizliğe düşmedik, milletimizle omuz vererek asrın dayanışmasıyla yaralarımızı birlikte sardık. ve dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış bir hız ve yöntemle asrın inşa sürecini başlattık. Bu büyük seferberlikle sadece yaralarımızı sarmadık; aynı zamanda millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. 200 bin mimarımızla, mühendisimizle, işçimizle gece gündüz demeden afetzede kardeşlerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için 7 gün 24 saat çalıştık. Rekor bir hızla saatte 23, günde 550 konut ürettik" diye konuştu.

'TÜRKİYE DIŞINDA HİÇBİR ÜLKENİN ALTINDAN KALKACAĞI BİR İŞ DEĞİL'

Deprem bölgelerinde verilen her sözü yerine getirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, "27 Aralık'ta görmeliydiniz, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yine Cumhur İttifakı liderlerimizin katılımıyla Hatay'ımızda büyük bir gurur ve onurla tamı tamına 455 bin 357 yeni yuvamızı destansı bir kararlılıkla depremzede kardeşlerimize armağan ettik. 11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak, emin olun bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin altından kalkacağı bir iş değildir. Devletimizle, milletimizle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız, liderimizle gurur duyuyoruz. Hamdolsun, biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımızın akıyla verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Bugün deprem bölgesinde milyonlarca vatandaşımız, yuvasının ve iş yerinin kapısının anahtarını 'Bismillah' diyerek açıyor. Biz bu çalışmaları yaparken sadece konut ve iş yeri yapmadık. Parklarıyla, kent meydanlarıyla, millet bahçeleriyle, okullarıyla, camileriyle, alt ve üstyapısıyla bir şehir, bir hayat, bir umut, bir gelecek inşa ettik. İşte bu yüzden diyoruz ki: asrın inşası, Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarıyı inşallah daha da büyüteceğiz. AK Parti, 24 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; söz verip unutanların değil, söz verip bu sözleri yerine getirenlerin adıdır" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜME KİM KARŞI ÇIKIYOR'

Muhalefetin kentsel dönüşüm ve deprem konutları üzerinden eleştiriler yönelttiğini söyleyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz deprem bölgesinde 455 bin konutu teslim etmek için gece gündüz çalışırken, biz 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken, maalesef muhalefet yine aynı yerde durdu. Laf üretti, algı üretti, engel olmaya çalıştı. Taş üstüne taş koymadı, sadece yapılanı karalamakla mücadele etti. ve o muhalefet deprem bölgesine bir çivi çakmadığı yetmiyormuş gibi, şimdi 200 bin emekçimizin, işçimizin emeğini görmezden geliyor, deprem konutları ve kentsel dönüşüm üzerinden şahsımı ve hükümetimizi eleştiriyor. Sayın Özgür Özel'e buradan açıkça soruyorum; kentsel dönüşüme kim karşı çıkıyor? Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek siyaset uğruna milletimizin can güvenliğini kim hiçe sayıyor? Hatay'da, İstanbul'da, Esenler'de, Beykoz'da Samsun'da kentsel dönüşümü engellemeye çalışanlar sizler değil misiniz? Belediye başkanlarına bir sor bakalım, hangisi kentsel dönüşüm yapacağız demiş de engel olmuşuz? Bir tane söyle ya. Soru soruyoruz yanlış anlıyor, cevap veriyoruz işine gelmiyor. Sadece çarpıtıyor."

'BU KONULARA GİRME. BU SULAR SENİN SULARIN DEĞİL'

Deprem bölgesinde inşa edilen 455 bin konut üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Bakan Kurum, "Deprem bölgesine gelince, 455 bin konut Özgür Bey'in hayalinin bile yetişemeyeceği bir proje. Maketini yapamazlar. Versen ellerine kağıdı, kalemi maketini yapamazlar. Onun için sanıyordu ki; 11 ilimizdeki konutlar hiç bitmeyecek. Biz gece gündüz çalışınca, vatandaşlarımıza anahtarları teslim edince panikledi. Ne yapacağını şaşırdı. Şimdi de akılalmaz laflarla milletimizin aklını karıştırmaya çalışıyor ve 'boş senet imzalatıyorlar' diyerek vatandaşımızı huzursuz ediyor. Çek senet işlerini siz iyi bilirsiniz Özgür Bey. Siz baklava kutularını da iyi bilirsiniz. Milletimiz de bizi İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt'tan, Manavgat'taki hizmetlerimizden iyi bilir. 23 yıldır her seçimde verdiğimiz sözleri yerine getirmiş bir iradenin temsilcisi olarak yaptığımız işlerden bilir. Biz milletimizin hayrına olmayan hiçbir işi yapmayız. Biz insanımızı mağdur etmeyiz. Bu 11 ilimizde de böyle olacak. Evlerimiz vatandaşımızı zorlamadan uygun koşullarla, faizsiz, sabit fiyatla sunulacak. Özgür Özel sana tavsiyem, bu konulara girme. Bu sular senin suların değil, bu saha senin sahan değil, proje işleri senin işin değil. Anlayana bir cümle yeter, anlamayana bin kelime yetmez, derler. Onlar ne anlarsa anlasın ne derse desin biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletimizin gönlüne girmeye, ülkemiz için eser üretmeye, çalışmaya, refahı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ - Kamera: Berkay YILDIZ/ SAMSUN,

Kaynak: DHA

