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Müsilaj için MBB harekete geçti - Son Dakika

Müsilaj için MBB harekete geçti

11.06.2021 15:12
Müsilaj için MBB harekete geçti, System.String[]

Marmara Bölgesi belediyelerinin üye olduğu Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsilaj sorununu çözmek için birlikte harekete geçti.

Marmara Bölgesi belediyelerinin üye olduğu Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsilaj sorununu çözmek için birlikte harekete geçti. Ayrıca Müsilaj ve Marmara Denizi, Ekim ayında yapılacak Marmara Urban Forum'da da masaya yatırılacak.

Son günlerde Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilaj sorununun çözülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Hepimizin" sloganı ile bir çalışma başlattı. Marmara bölgesindeki üye belediyelerin oluşturduğu birlik olan Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde üye belediyeleri bir araya getirerek, ortak karar alınması hususunda gerekli adımları attı. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde Bakan Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar MBB'nin organizasyonunda bir araya gelerek, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na destek verdiler.

Toplantı sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde ve Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde "Marmara Hepimizin" sloganı ile temizlik çalışması başlatıldı. Birlik üyesi ve Marmara'ya kıyısı olan belediyelerin başkanları da projeye destek verdi. Ayrıca Ekim ayında çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Marmara Urban Forum'un önemli konusu Marmara Denizi olacak.

MARMARA DENİZİ KORUMA ALANI İLAN EDİLECEK

Bakan Murat Kurum resmi hesabından "Katılımcı bir anlayışla, tüm aşamalarını şeffaf olarak gerçekleştirdiğimiz Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı Marmara Belediyeler Birliğimizle birlikte Bakanlıklarımız, TBMM Çevre Komisyonumuz, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, bilim insanlarımızın katkılarıyla hazırladık. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kavuşturan Marmara Denizi'mize kıyısı olan 7 ilimizde eş zamanlı Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini başlattık. 2021'in sonuna kadar Marmara Denizi'mizi koruma alanı ilan ederek kirliliği durduracağız." şeklinde sosyal medyadan açıklamalarda bulunmuştu.

"GELECEĞİMİZ İÇİN BELEDİYELERİMİZ DAHA AKTİF ÇALIŞACAK"

Konu ile ilgili açıklama yapan Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan ise, birliğin Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerin koordinasyonunu sağlayacağını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bu konuda yakından çalışacaklarını belirten Cemil Arslan, "Marmara Denizi hepimizin geleceği. Bu konuda bölgemizde denize kıyısı olan belediyelerimize önemli görevler düşüyor. Bizde birlik olarak üyelerimiz arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayarak Marmara Denizi'nin yakın zamanda müsilaj sorunundan kurtulması için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bakanımız Murat Kurum'un önderliğinde büyük deniz temizliği hareketine elimizden gelenin fazlasını yaparak katkıda bulunacağız" şeklinde konuştu.

(İHA)

Müsilaj için MBB harekete geçti

Marmara Denizi, Murat Kurum, Marmara, Müsilaj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müsilaj için MBB harekete geçti - Son Dakika Ekonomi


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