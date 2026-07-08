NATO ruhuna yakışmayan sözler! Ankara'daki Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler - Son Dakika
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NATO ruhuna yakışmayan sözler! Ankara'daki Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler

08.07.2026 10:18
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Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten tansiyonu yükseltecek skandal açıklamalar geldi. Türkiye'nin savunma hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen Miçotakis, ev sahibi ülkenin başkentinde "Ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" iddiasında bulundu.

Küresel ittifakın kalbinin attığı Ankara'da, müttefikler arası dayanışma mesajlarının aksine Yunanistan cephesinden çatlak sesler yükseldi.

"ÜLKEM TÜRKİYE TARAFINDAN AÇIK BİR SAVAŞ TEHDİDİ ALDINDA"

Zirve maratonu kapsamında basın mensuplarının karşısına geçen Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" şeklinde konuştu.

NATO'TA DA SİTEM ETTİ

Yunan Başbakan, ittifakın temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde devam etmesi gerektiğini savunurken, NATO müttefiklerinin Atina'nın "duyarlılıklarını" dikkate alması gerektiğini ifade etti.

F-35 HAKKINDA YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Basın toplantısının en dikkat çekici anlarından biri ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik F-35 satışına yeşil ışık yakan açıklamalarının gündeme gelmesiyle yaşandı. Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen kritik F-35 görüşmesine dair soruları karşısında köşeye sıkışan Yunan Başbakan, durumu tek cümleyle geçiştirerek, "Erdoğan ve Trump'ın F-35 ile ilgili konuşması hakkında yorum yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Gündem NATO ruhuna yakışmayan sözler! Ankara'daki Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler - Son Dakika

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