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Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece birçok kentimizde görsel şölen sundu - Son Dakika

Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece birçok kentimizde görsel şölen sundu

Son Güncelleme: 06.11.2023 09:50

Dün gece Dünya'ya çarpan güçlü bir solar fırtına, Avrupa ve Türkiye'nin birçok bölgesinde kuzey ışıklarının görülmesine neden oldu. Ordu, Balıkesir, Tekirdağ ve Van'da görülen bu ışıklar, genelde Norveç gibi kutuplara yakın bölgelerden izleniyor.

Dünya'ya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Avrupa ve Türkiye'nin birçok bölgesinde kuzey ışıkları görüldü. Dünya'da Norveç gibi çok az noktadan görülebilen kuzey ışıkları, muhteşem bir görüntü oluşturdu.

BİRÇOK ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

"Aurora Borealis" adıyla da bilinen kuzey ışıkları; solar fırtına nedeniyle dün gece ABD, Kanada, İngiltere, Macaristan, Ukrayna gibi birçok ülkede ortaya çıktı. Türkiye'deki pek çok kentte de benzer görüntüler oluştu. Vatandaşlar o anları ölümsüzleştirerek kaydettikleri kareleri sosyal medyada paylaştı.

KUZEY IŞIKLARI NASIL OLUŞUR?

Kuzey ışıkları, aurora borealis olarak da bilinen doğal bir olayı. Kuzey yarımküre üzerinde, genellikle kutup bölgelerinde gözlemleniyor. Kuzey ışıkları, atmosferdeki yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu oluşur. Kuzey ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların (genellikle elektronlar ve protonlar) atmosfere girdiğinde, atmosferdeki gaz molekülleriyle çarpışmaları sonucu ortaya çıkar. Bu çarpışmalar sırasında yüklü parçacıklar enerji yayarak ışık üretir. Bu ışık genellikle yeşil, mor, pembe veya kırmızı renklerdedir.

İşte dün gece seyir zevki yaşatan o görüntüler:

Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece 2 kentimizde görüldü
Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece 2 kentimizde görüldü
Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece birçok kentimizde görüldü
Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece birçok kentimizde görüldü
Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece birçok kentimizde görüldü

İstanbul, Türkiye, Norveç, Ordu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece birçok kentimizde görsel şölen sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece birçok kentimizde görsel şölen sundu - Son Dakika
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