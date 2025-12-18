'Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür' diye aramış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

'Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür' diye aramış

\'Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür\' diye aramış
18.12.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşanan olayda, damadı Deniz Top'u tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ali Şengül hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Şengül, damadının kendisini öldürme tehditleri ve aile içi şiddet nedeniyle savunma amaçlı ateş ettiğini belirtti. Ancak olayın diğer tarafı, Şengül'ün olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini ve daha önce de benzer tehditlerde bulunduğunu iddia etti. Mahkeme, Şengül'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde damadı Deniz Top'u (34) tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ali Şengül'ün (64) ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada dinlenen Şeref Top, "Ali Şengül daha önce bana 'Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin' demişti. Olay günü de 'Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür' dedi. Bilerek ve tasarlayarak öldürdü" dedi.

Olay, 20 Ağustos'ta Fatih Mahallesi 1606'ncı Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi Ali Şengül arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ali Şengül, tüfekle Deniz Top'a ateş açtı. Ambulansla götürülen Deniz Top'un yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Top, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Şengül, Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 2 çocuk babası Deniz Top'un cenazesi ise Ağlasun ilçesinde toprağa verildi.

'UZAKLAŞTIRMAYI KALDIRMAZSANIZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜM'

Olayla ilgili Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Şengül, Deniz Top'un babası Şeref Top, annesi Ümmahan Top, eşi Hülya Top ile taraf avukatları katıldı. Ali Şengül, savunmasında, "10 sene önce görücü usulü evlendiler. İyi bir çocuktu ancak bir süre sonra çalışmamaya başladı. Kiradan kurtardım, kendi evim vardı, ona oturdular. Katiyen çalışmıyordu. Eviyle çoluk çocuğuyla ilgilenmiyordu. Boş geziyordu. Belediyede işe başlattım, 10 gün çalıştı, ayrıldı. Çimento fabrikasında işe başlattım, 2 ay çalıştı bıraktı. Babasıyla TIR aldılar. Her yere borç takmaya başladı. Babasını aradım, 'Davranışları normal değil, gidişatı iyi değil, doktora götürün' dedim. Kızıma, 'Sizi öldüreceğim' dediği için uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsanız sizi öldürürüm, yaşatmam' dedi. Kızım boşanmak istediğini söyledi. 'Kızım düzenin bozulmasın' dedim. Benim söylememle devam etti" dedi.

'TÜFEĞİ BOĞAZIMA DAYADI'

Damadının olay günü TIR'da kaynak yapmak için evdeki elektrikten hat çektiğini, beyaz eşyalar bozulduğu için ev elektriğiyle kaynak yapmasını istemediğini, damadının ise 'İstediğimi yaparım, kanı bozuk. Bugün seni öldüreceğim, canını alacağım' dediğini öne süren Şengül, "Kafama elindeki tüfeğin dipçiğiyle 3- 4 defa vurdu. Tüfeği boğazıma dayadı. Boğuşma sırasında nasıl olduysa tüfek elime geçti. Komşular araya girdi. Korkutmak amacıyla 1 el ayaklarına, 3- 4 el de havaya ateş ettim. 112'yi aradım. Polis geldi, tüfeği teslim ettim" diye konuştu.

'BİLEREK VE TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ'

Deniz Top'un babası Şeref Top ise "Ali Şengül, yalan söylüyor. Oğlumu tasarlayarak öldürdü. Oğlum mayıs ayında kaza yaptıktan sonra işin içinden çıkamadı. 'Başka işte çalış' dedim. Ali Şengül daha önce bana 'Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin' demişti. Olay günü de 'Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür' dedi. Bilerek ve tasarlayarak öldürdü. Tüfek, oğlumun değildi. Kayınpederine aitti" dedi. Anne Ümmahan Top, şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini anlattı.

'SÜREKLİ ŞİDDET VARDI AMA KATLANIYORDUM'

Hülya Top, "10 yıl önce görücü usulü evlendik. 5- 6 yıl sıkıntı yoktu. Sonra TIR sevdası başladı. Kredi çekip, TIR aldılar. 'Almayın' dedim. İşe gitmiyor, bu yüzden ceza yiyordu. Sürekli şiddet vardı ama katlanıyordum. Uyuşturucu batağına düştüğünü asla tahmin etmiyordum. Uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırma kararını kaldırmazsan seni öldürürüm' diye tehdit etti" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Ali Şengül, Mahkeme, Burdur, Bucak, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür' diye aramış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk piyade tipi MMT seri üretime hazır Türkiye'nin ilk piyade tipi MMT seri üretime hazır
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oldu İşte canlandıran futbolcu Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Lewandowski’den Fener taraftarını üzecek haber Lewandowski'den Fener taraftarını üzecek haber
Luigi Kürk Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı Luigi Kürk & Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe’de iki imza birden Fenerbahçe'de iki imza birden

14:36
Herkes ekran başına Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
14:15
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
14:10
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
14:01
İddialar art arda geliyor Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
13:19
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
13:15
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan’dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 14:41:27. #7.11#
SON DAKİKA: 'Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür' diye aramış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.