Gaziantep'te ve çevre illerdeki okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Hüsnü Dumlu İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikat öncesinde, akıllı tahtalardan öğrencilere deprem sırasında ve sonrasında yapılacakları anlatan film izletildi.

Tatbikata, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AFAD İl Müdürü Bekir Şen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, AFAD gönüllüleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Davut Gül, tatbikat sonrasında öğrenci ve yetkililerle bir araya gelerek tatbikatı değerlendirdi.

Tatbikatların afet anında ve sonrasında karmaşayı önleyerek kayıpların en aza indirilmesi konusunda başarıyı artırdığını vurgulayan Vali Gül, tatbikatı başarıyla tamamlayan öğrencileri kutladı.

Şanlıurfa

Zeytin Dalı Kampüsü'nde yaklaşık 500 öğrencinin eğitim aldığı Şanlıurfa Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de katıldı.

AFAD ve itfaiye ekipleri, öğrencilere deprem ve yangın sırasında yapılması gerekenleri anlattı.

Öğrenciler, siren sesinin ardından ellerini başlarına koyarak sınıflardan tahliye edildi ve okul bahçesinde halka oluşturdu.

Vali Erin, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, her an depreme hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Siverek ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta ise öğrencilere deprem sırasında neler yapmaları gerektiği uygulamalı anlatıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Maarif Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, Vali Ömer Faruk Coşkun, AFAD, 112 Acil Servis, güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler katıldı.

Senaryo gereği, merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremde okulun yoğun hasara maruz kaldığı belirtildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, okuldaki yaralıları kurtardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Vali Coşkun, Kahramanmaraş'ta 1080 okulda 300 bin öğrencinin katılımıyla deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlere ve öğrencilere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Coşkun, tatbikatta görev alan personele teşekkür etti.

Malatya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı İlkokulu'nda tatbikat düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, tatbikatın ardından gazetecilere, 81 ilde eş zamanlı tüm okullarda depreme hazırlık eğitim tatbikatı yapıldığını belirtti.

Kentte özel okullarda da bu tatbikatın gerçekleştirildiğini aktaran Baruş, "Özel okullar dahil 821 okul binamızda 170 bin öğretmen ve öğrencimizin katıldığı bir tatbikat. Buradaki amaç çocuklarımızın deprem ve afet konusundaki bilincini artırmak. Afet sırasında karşılaşabilecekleri olayları onlara birebir yaşatmak. Alınması gereken tedbirler noktasında onların dikkatini çekmek." diye konuştu.

Bostanbaşı İlkokulu'nda yaklaşık 1100 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Baruş, okulların düzenli şekilde tahliye edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Tatbikatı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da izledi.

Adıyaman

Adıyaman'daki tatbikatta ise Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda öğrencilere depremin öneminden bahsedildi.

Tatbikata, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, AFAD ekipleri ile öğrenciler katıldı.

Kilis

Kilis'te 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, deprem sireninin çalmasının ardından öğrenciler okuldan tahliye edilerek güvenli alana alındı.

Tatbikata, Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve diğer ilgililer katıldı.