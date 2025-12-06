Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye\'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
06.12.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye\'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Haber Videosu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada otobüsün sağ tarafının resmen param parça olduğu görüldü. Öte yandan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kazayla ilgili, "TIR'ın lastiği patlıyor ve orta şeritte duruyor. Bu sırada karayollarına haber veriyor ancak bu sırada otobüs arkadan çarpıyor. Otobüsün hızı konusunda şu anda bilgimiz yok" dedi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü tıra çarptı. Feci kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

OTOBÜS TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen SEÇ turizme ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta 06 CSZ 652 plakalı tıra çarptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

SIKIŞAN YOLCULAR UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA ÇIKARILABİLDİ

Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik açıklamasında, "Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Yol trafiğe kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Osmaniye'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

TIRIN LASTİĞİ YOLUN OTRASINDA PATLAMIŞ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz kazayla ilgili, "TIR'ın lastiği patlıyor ve orta şeritte duruyor. Bu sırada karayollarına haber veriyor ancak bu sırada otobüs arkadan çarpıyor. Otobüsün hızı konusunda şu anda bilgimiz yok." dedi.

Kaynak: DHA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Bahçe, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 444R444 444R444:
    ulan vicdansız otobüs yarıya kadar pert olmuş bu kadar mı hızlı gidilir yazık çok yazık, Allah ölenlere rahmet eylesin yaralılara da acil şifalar versin. 77 5 Yanıtla
  • qpvf786zkb qpvf786zkb:
    uykun varsa uyu bu millet günah neydi yvşk 54 0 Yanıtla
  • rpzbk8rfzq rpzbk8rfzq:
    çok büyük bir ihtimalle uykusuzluk ve sonuç bu Allah rahmet eylesin 51 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Sürekli yola gidip geliyorum benim arac transit otobüsler benden hızlı gidiyor peslerine yetişemiyorum 130 la millete soruyorum teker farkı var diyorlar ne alaka arkadas adamlar kurşun gibi kullaniyor hele karlı yagmurlu havalarda bi görsen yazın nasılsa kışında aynı . 50 1 Yanıtla
  • Gorkemkoc58. Gorkemkoc58.:
    gine tir gine kaza 19 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi 13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi
Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi oynanacak Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak
Netflix, Warner Bros’u 82.700.000.000 dolara satın alıyor Netflix, Warner Bros'u 82.700.000.000 dolara satın alıyor
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL’ye daire var İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire var
YSK karar aldı 3 ilde seçim yapılacak YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak
ABD’den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
Sürpriz final kararı İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
UEFA’dan Jhon Duran’a men UEFA'dan Jhon Duran'a men
Arkadaşının yerine işe gitti, onun yerine vuruldu Arkadaşının yerine işe gitti, onun yerine vuruldu
Galatasaray’dan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket Galatasaray'dan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Xabi Alonso’dan flaş karar Arda Güler ’’Neden’’ diye soruyordu Xabi Alonso'dan flaş karar! Arda Güler ''Neden'' diye soruyordu

13:59
Beylikdüzü’nde bir dairede şüpheli ölüm Koli bandıyla bağlı ve asılı halde bulundu
Beylikdüzü'nde bir dairede şüpheli ölüm! Koli bandıyla bağlı ve asılı halde bulundu
13:57
İşte CHP’nin A takımı Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu
İşte CHP'nin A takımı! Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu
13:54
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti
13:28
Oosterwolde’ye sürpriz talip
Oosterwolde'ye sürpriz talip
13:19
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
11:59
Hacıosmanoğlu’ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım
11:58
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga Adaylıktan çekildi
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda kavga! Adaylıktan çekildi
11:54
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı
11:53
Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı
Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı
11:52
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları
11:47
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu Vali kahreden detayı açıkladı
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı
10:46
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
10:25
Cadde ortasında milleti toplayıp ’Terörsüz Türkiye’ sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı
10:19
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
01:29
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 14:35:20. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.