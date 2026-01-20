Osmaniye'de Tarım İşçileri Zor Koşullarda Yaşıyor

HABER: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de tarım işçileri düşük ücretler karşılığında zor koşullarda çalıştıklarını anlattı. İşçilerden Meyrem Topal, "Sabahın soğuğunda dondum üşüdüm. İki tane yetimim var, onları da doyurmaya çalışıyorum. Evim ayda 10 bin lira kira. Aldığım bin lira, onunla ev geçindiriyorum. Hayat çok pahalı. Kanser hastasıyım, buraya gelip çalışıyorum. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum. Yevmiye yetmiyor, oradan buradan yardım ediyorlar işte, geçiniyoruz" dedi. Yakup Çınkır ise, "Çok zor hayat, geçinemiyoruz. Yevmiyeye zam yok, tarım sigortamız yok. İşçilerin tarım sigortasının yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalışan tarım işçileri, sabah gün doğmadan yola koyuluyor, uzun ve yorucu bir günün ardından gece saatlerinde evlerine dönüyor. Kara lahana tarlasında günlük bin liraya çalışan emekçiler, hem soğuk hava koşullarıyla hem de açlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Zor şartlar altında çalışan işçiler, aldıkları yevmiyelerle geçinemediklerini belirtirken, maruz kaldıkları hak mağduriyetlerine de dikkati çekiyor.

"Ne yemek yapabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum"

Tarım işçisi Hanife Kömür karalahana tarlasında çalıştığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Hiç dinlenecek vaktimiz yok. 3 bin lira maaş alıyorum, çaya mı vereyim, şekere mi vereyim, kahvaltılara mı vereyim, çocuklarıma mı vereyim? Çocuklarıma, torunlarıma bir şey alamıyorum. Bir yere gidemiyorum, çocuklarımın yanına gidemiyorum, torunlarımın yanına... Hava çok soğuk. Gece 22.00'e eve varıyoruz, ne yemek yapabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum. Burada ne yersem onunla yatıyorum evde. Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum."

"Kanser hastasıyım buraya gelip çalışıyorum"

Meyrem Topal isimli tarım işçisi ise, "Sabahın soğuğunda dondum üşüdüm. İki tane yetimim var, onları da doyurmaya çalışıyorum. Evim ayda 10 bin lira kira. Aldığım buradaki bin lira, onunla ev geçindiriyorum. Hayat çok pahalı. Kanser hastasıyım, buraya gelip çalışıyorum, çavuşum idare ediyor beni. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum. Yevmiye yetmiyor, oradan buradan yardım ediyorlar işte, geçiniyoruz" dedi.

"Yevmiye en az bin 500 lira olacak ki geçinelim"

Tarım işçisi Yakup Çınkır ise, "Saat 04.00'ten itibaren soğukta işbaşı yapıyoruz. Şu anda yevmiyelerimize zam gelmedi, bin liradan çalıştırıyorlar. Yetmiyor, şu an bir paket çay ile beş kilo şekere çalışıyoruz. Yevmiye en az bin 500 lira olacak ki geçinelim. Çok zor hayat, geçinemiyoruz. Yevmiyeye zam yok, tarım sigortamız yok. Yıllardan beri aynı durumdayız. İşçilerin tarım sigortasının yapılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ekmeği bulsak ona şükrediyoruz"

Perihan Dalkıran ise durumunu şöyle dile getirdi:

"Sabahtan kalkıyoruz buraya geliyoruz, tarlaya çalışmaya. Dört çocuk var, bin lira yevmiye alıyoruz. Ev kira, geçinemiyoruz. Neye vereceğiz bilmiyoruz. Yevmiyenin bin 500 lira olmasını istiyoruz. İş olursa geliyorum, olmazsa gelmiyorum. Bir gün gelsem, bir gün gelemiyorum. Bin lira parayı nereye vereceğimi bilmiyorum. Bin lira para yetişmiyor. Et, süt, yoğurt alamıyorum. Yeri geliyor peynir, zeytin alamıyorum çocuklarıma. Ekmeği bulsak ona şükrediyoruz."

"Hayat şartları çok zor"

Hatice Bucak ise açıklamasında şunları ifade etti:

"Sabah saat 04.00'te çıkıyoruz, 07.00'de buraya geliyoruz. Sabahın soğuğunda işbaşı yapıyoruz, çok zor yani. Bin lira ucuz, zam gelmesini istiyoruz, bin 500 lira olmasını istiyoruz. Sabahın soğuğunda geliyoruz buraya. Çok zor. Yevmiyemiz yetmiyor, birini alsak birini alamıyoruz. İş olduğu zaman geliyoruz, olmadığı zaman evdeyiz ama zor yani, yevmiye ucuz. Zam gelmesini istiyoruz. Ekmeği bulduğumuza şükrediyoruz. Et, süt, yumurta alamıyoruz, birini alsak birini alamıyoruz. Hayat şartları çok zor."