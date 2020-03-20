Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor - Son Dakika Ekonomi

Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor

6 saat önce

Koronavirüs salgınında solunum cihazı ihtiyacını karşılamak için otomobil üreticisi şirketlerin tıbbi araçlar üretmesi gündemde.

Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor, System.String[]

Koronavirüs salgınında solunum cihazı ihtiyacını karşılamak için otomobil üreticisi şirketlerin tıbbi araçlar üretmesi gündemde. Otomobil üreticileri solunum cihazları üretimine nasıl katkı sağlayabileceğini inceliyor.Koronavirüs salgını ile mücadele için İtalya, ABD ve İngiltere'de hükümetler acilen gereken solunum cihazı gibi tıbbi araçların üretimi için otomotiv sektörüne başvuruyor. Salgının hızla yayılması üzerine, birçok hastanede insan hayatını kurtarmak için gereken solunum cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. Ancak tıbbi cihaz üreten firmaların kapasitesi, gereken araçları üretmeye yetmediği için acilen yeni üreticiler aranıyor.


Hükümetler, salgın nedeniyle üretimlerine ara veren otomobil üreticilerinin tasarım konusundaki bilgi ve birikimlerinden yararlanmayı, giderleri düşük tutabilmek için dağıtım zincirlerini kullanmayı hedefliyor. Özellikle de salgının etkili olduğu İtalya'da acilen solunum cihazı başta olmak üzere tıbbi araçlara ihtiyaç duyuluyor.


Ferrari ile Fiat Chrysler solunum cihazı üretebilir


İtalyan solunum cihazları üreticisi Siare Mühendislik'in yöneticisi Gianluca Preziosa, "Fiat Chrysler, Ferrari ve Marelli ile bize nasıl katkı sağlayabileceklerini anlamak için görüşmeler yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.


İtalyan Corriere della Serra gazetesi, İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin koronavirüs salgınında acilen gereken solunum cihazlarının bazı parçalarını üretmeyi planladığını yazdı. Gazetenin haberinde, bu projenin Ferrari'nin Maranello kentindeki fabrikasında hayata geçirilebileceği ifade edildi. Ancak nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor.


Haberde ayrıca Ferrari'nin yanı sıra İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi Fiat Chrysler'in projeye katılmayı planladığı kaydedildi.


Reuters'in haberine göre ise Fiat Chrysler ile Ferrari'nin yan kuruluşu Exor'un bir sözcüsü, üretimin nasıl olacağı konusunda bir görüşme yapıldığını, Fiat Chrysler ve Ferrari'nin mühendislerinin Siare'ye destek vermesi veya solunum cihazlarının parçalarının otomobil fabrikalarında üretilmesi seçenekleri üzerinde durulduğunu söyledi. Ancak tıbbı araçlar üreten Siare'nin bilgi ve deneyimlerinin ne kadarını paylaşacağının henüz bilinmediği belirtiliyor. Ayrıca solunum cihazı üretilmesi için gereken koşulların ne kadar sağlanabileceği de soru işareti yaratıyor.


ABD savaştan kalan yasa yine gündeme geldi


ABD'de ise Beyaz Saray'ın Ford ve General Motors ile solunum cihazlarının üretilmesine nasıl bir katkı sağlayabileceği konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, otomobil üreticisi şirketlerin tıbbi cihazlar üretebilmesi için 1950'lerdeki Kore Savaşı döneminden kalma bir yasayı yeniden güncellediği duyurdu. Bu yasa, koruyucu maske ve solunum cihazı gibi tıbbi araç ve gereçlerin üretimi için sanayinin devreye sokulmasını öngörüyor.


Şirketler bu konuda henüz kesin kararlarını vermemiş olsalar da Ford'un CEO'su Jim Hackett, firmanın solunum cihazı üretmeye hazır olduğunu duyurdu. General Motors'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, solunum cihazları gibi tıbbi araçların üretiminin mümkün olup olmadığının incelendiği belirtildi. General Motors ve Ford, koronavirüs salgını nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika'daki fabrikalarında otomobil üretimine 30 Mart'a kadar ara vermişti.


ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, eğer ihtiyaç varsa solunum cihazı üretmeye hazır olduklarını açıkladı.


İngiliz hükümeti de harekete geçti İngiliz hükümeti de solunum cihazı başta olmak üzere tıbbi araçların üretilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaklaşık altı firmanın prototip ürettiğini, kalite kontrol çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Firmalara seslenen Hancock, "Üretebildiğiniz kadar çok solunum cihazına ihtiyaç var" dedi.


Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların tıbbi araçlar üretmesi fikri Çin'den geliyor. Çinli otomobil üreticisi BYD, kısa bir süreden beri günde 5 milyon koruyucu maske ve 300 bin şişe dezenfektan üretiyor.


Reuters, dpa/ JD,HS


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ferrari, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:01 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü         
15:20
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi         
13:24
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:19:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]