OYAKKENT Silüet, İstanbul’un yeni ulaşım akslarının merkezinde konumlanıyor Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OYAKKENT Silüet, İstanbul’un yeni ulaşım akslarının merkezinde konumlanıyor Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje

OYAKKENT Silüet, İstanbul’un yeni ulaşım akslarının merkezinde konumlanıyor Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje
24.04.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen OYAKKENT Silüet, stratejik konumu, AVM ve ulaşım bağlantılarıyla öne çıkıyor. Proje; batısında Kayaşehir - Arnavutköy bağlantı yolu, güneyinde ise Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir bağlantı yolu ile çevreleniyor.

Projenin kalbinde yer alan meydan tasarımı sayesinde konuttan uzaklaşmadan cadde mağazaları ile her türlü ihtiyaçlar karşılanabilecek. OYAKKENT Silüet sakinleri yakınındaki cadde mağazalarından alışveriş yapmanın keyfini çıkarırken restoran ve kafelerde hoşça vakit geçirebilecek.

OYAKKENT Silüet, İstanbul’un yeni ulaşım akslarının merkezinde konumlanıyor Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje

İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen OYAKKENT Silüet, stratejik konumu ve gelişmiş ulaşım bağlantılarıyla öne çıkıyor. Proje; batısında Kayaşehir–Arnavutköy bağlantı yolu, güneyinde ise Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir bağlantı yolu ile çevreleniyor.

Halkalı, Başakşehir, Kayaşehir, Kayabaşı ve Bahçeşehir yerleşimlerini birbirine bağlayan Kuzey Marmara–Kanal İstanbul bağlantı yoluna yakın konumlanan OYAKKENT Silüet; Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi’ne komşu yerleşimiyle dikkat çekiyor. Merkezi konumu sayesinde İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 15 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ise yaklaşık 30 dakika mesafede yer alıyor.

OYAKKENT Silüet, İstanbul’un yeni ulaşım akslarının merkezinde konumlanıyor Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje

Ticaret ve yaşam merkezlerine yakın konum

Arnavutköy’de, İstanbul Havalimanı yakınında hayata geçirilmesi planlanan Türkiye’nin ilk lüks aile, eğlence ve alışveriş merkezi projesine yakın mesafede bulunan OYAKKENT Silüet’in, bölgenin önemli ticaret ve yaşam merkezlerinden biri haline gelmesi öngörülüyor. Projenin merkezinde yer alan meydan tasarımı sayesinde konut alanından ayrılmadan cadde mağazalarına erişim sağlanabiliyor. Proje sakinleri, çevredeki alışveriş alanları, restoranlar ve kafelerde vakit geçirebiliyor.

OYAKKENT Silüet, İstanbul’un yeni ulaşım akslarının merkezinde konumlanıyor Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje

Sosyal donatılara erişim avantajı

OYAKKENT Silüet; Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi’nin yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi, Olimpiyat Stadyumu ve Başakşehir Fatih Terim Stadı gibi önemli noktalara yakınlığıyla öne çıkıyor. Proje, Olimpiyat Kavşağı üzerinden ana ulaşım akslarına kolay erişim sağlarken, Başakşehir Sular Vadisi üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu’nun Odayeri–Paşaköy kesimine bağlanan hatlarla da entegre bir konumda bulunuyor.

Şehrin stresinden uzak, yeşil yaşam

LEED Sertifikası kriterlerine uygun ve uluslararası standartlarda projelendirilen OYAKKENT Silüet, her konut bloğunda gürültüden uzak, yeşil ile iç içe bir yaşam sunmayı hedefliyor. Yeşil vadi ve millet bahçesi manzarasına sahip proje; özenle tasarlanmış peyzaj alanları, spor olanakları ve sosyal tesisleriyle sakinlerine dengeli ve nitelikli bir yaşam alanı vadediyor.

OYAKKENT Silüet’te deprem güvenliği çok katmanlı yaklaşımla ele alınıyor

İstanbul’un en güvenli zemin yapısına sahip bölgelerinden Başakşehir’de konumlanan OYAKKENT Silüet, deprem güvenliğini yalnızca zemin avantajıyla değil, bütüncül bir mühendislik yaklaşımıyla ele alıyor.

Proje öncesinde gerçekleştirilen detaylı zemin etüdü çalışmalarının yanı sıra, yapı tasarımında güncel deprem yönetmeliklerine uygun statik ve dinamik analizler uygulanmıştır. Taşıyıcı sistem kurgusu, deprem etkilerini minimize edecek şekilde planlanırken; kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve titizlikle yürütülen inşaat süreçleri, yapısal dayanımı en üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir.

OYAKKENT Silüet, zemin güvenliği, mühendislik tasarımı ve uygulama kalitesini bir araya getirerek, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanı sunuyor.

Son Dakika

Son Dakika Konut Projesi OYAKKENT Silüet, İstanbul’un yeni ulaşım akslarının merkezinde konumlanıyor Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 22:13:44. #7.12#
SON DAKİKA: OYAKKENT Silüet, İstanbul’un yeni ulaşım akslarının merkezinde konumlanıyor Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.