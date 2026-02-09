Piknikte Bulunan 110 Yıllık Top Mermisi Müzeye Teslim Edildi - Son Dakika
Piknikte Bulunan 110 Yıllık Top Mermisi Müzeye Teslim Edildi

Piknikte Bulunan 110 Yıllık Top Mermisi Müzeye Teslim Edildi
09.02.2026 14:09  Güncelleme: 14:50
Bursa'da P.A., piknikte bulduğu 110 yıllık patlamamış top mermisini arkeoloji müzesine teslim etti.

Bursa'da piknik sırasında bulunan ve 110 yıllık olduğu belirlenen patlamamış top mermisi, bir vatandaş tarafından arkeoloji müzesine teslim edildi; müzede güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı.

PİKNİKTE BULDU, EVİNDE SAKLADI

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki P.A., yaklaşık 10 gün önce arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda toprak üzerinde bir demir parçası fark etti. İnceleme yapan P.A., cismin top mermisi olduğunu anladı.

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 GÜN BOYUNCA EVİNDE SAKLADI

Bulduğu top mermisini müzeye teslim etmek isteyen P.A., iş yerinden izin alamadığı gerekçesiyle cismi yaklaşık 10 gün boyunca evinde sakladı. P.A., bu sabah Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bulunan Bursa Arkeoloji Müzesi'ne giderek top mermisini görevlilere teslim etti.

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

MÜZEDE ALARM VERİLDİ

Top mermisinin teslim edilmesi üzerine müze görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla birlikte müzeye polis, bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

110 YILLIK, PATLAMAMIŞ MERMİ

Yapılan ilk incelemede top mermisinin yaklaşık 110 yıllık olduğu ve patlamadığı belirlendi. Patlamamış mühimmat ekipler tarafından güvenli şekilde inceleme altına alındı.

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

TAVIRLARI "PES" DEDİRTTİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan P.A.'nın, "Piknik yaparken buldum" diyerek gülmesi dikkat çekerken, şahıs ifadesi için gözaltına alındı. Top mermisinin incelemeye alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, top mermisinin hangi döneme ait olduğunun yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Piknikte Bulunan 110 Yıllık Top Mermisi Müzeye Teslim Edildi - Son Dakika

