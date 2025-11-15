Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Şehit, 1 Yaralı - Son Dakika
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Şehit, 1 Yaralı

15.11.2025 11:39
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polislerinden Ali Barut (34) şehit oldu, Hatice Ü. (24) ise ağır yaralandı.

Manisa'da Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde saat 07.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

EKİP ARACI TIRA ARKADAN ÇARPTI

Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ü. (24) yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

BİR POLİS ŞEHİT OLDU, BİR POLİS AĞIR YARALANDI

Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut (34) şehit oldu, Hatice Ü. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ü., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şehit polis Ali Barut
Kaynak: DHA

