Otobüs durağında yere yığılan yaşlı adamı hayata polis döndürdü

İzmir'in Tire ilçesinde otobüs durağında beklerken fenalaşarak yere düşen ve dili boğazına kaçan 79 yaşındaki Semayi Emirhor, olay yerinde bulunan polis memurunun zamanında müdahalesiyle hayata tutundu.

BANKTA OTURUKEN BİRDENBİRE DÜŞTÜ

Olay, saat 13.30 sıralarında Tire Cumhuriyet Meydanı'ndaki otobüs durağında meydana geldi. Bankta oturduğu sırada bir anda yere düşen Semayi Emirhor, beton zemine çarpması sonucu başından yaralandı. Nefes almakta güçlük çeken Emirhor'un dili boğazına kaçtı.

İLK MÜDAHALETRAFİK POLİSİNDEN

Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan trafik polisi Murat Akbulut, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Akbulut, Emirhor'un boğazına kaçan dilini çıkararak hava yolunu açtı ve sağlık ekipleri gelene kadar dilinin tekrar boğazına kaçmasını engelledi. Polis memuru, Emirhor'un bilincini açık tutmak için derin nefes almasını sağlayarak yanından ayrılmadı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Semayi Emirhor, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emirhor'un kalp krizi geçirdiği belirlendi.