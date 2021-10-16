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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin"

16.10.2021 18:14

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Gelecekte de bu ülkede sorun namına ne varsa gözüken her şeyi çözebilecek Allah'a hamdolsun ki yine AK Parti'dir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Gelecekte de bu ülkede sorun namına ne varsa gözüken her şeyi çözebilecek Allah'a hamdolsun ki yine AK Parti'dir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Özhaseki, Ordu'da bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile ekibine teşekkür etti.

Toplantının amacına değinen Özhaseki, burada gerçekleştirecekleri istişarede, aradan geçen 2,5 yılda belediyelerde nelerin yapıldığının, sorunların neler olduğunun konuşulacağını dile getirdi.

Belediye başkanlarının, vatandaşların kendi içerisinden emin olarak gördüğü ve seçtiği kişiler olduğuna işaret eden Özhaseki, belediyeciliğin okulunun bulunmadığını, bu işin bilgi ve tecrübe istediğini belirtti.

AK Parti kadrolarının Türkiye'de her alanda başarılı olduğuna dikkati çeken Özhaseki, bunu iftiharla söylediğini, AK Parti ailesi olarak bundan övündüklerini vurguladı.

Salgın sürecinde dünya sınıfta kalmışken Türkiye'de hiçbir hastanın dışarıda bırakılmadığını, huzurevlerinde toplu ölümlerin olmadığını dile getiren Özhaseki, herkesin hastanelere gittiğinde hizmet aldığını söyledi.

Sorunların da olabileceğini ifade eden Özhaseki, son zamanda anketlere konu bir durumun söz konusu olduğunu dile getirerek, "Bu sorunları kim çözecek. İşte bu anketlere konu olmuş. Anketlerde kim çözebilir diye soruluyor. Yüksek oranda 'Yine AK Parti çözer.' diyorlar. Gelecekte de bu ülkede sorun namına ne varsa gözüken her şeyi çözebilecek Allah'a hamdolsun ki yine AK Parti'dir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Özhaseki, AK Parti'nin girdiği tüm yerel seçimlerde birinci parti olduğuna değinerek, "En son yerel seçimde moralimizi bozan bazı sonuçlar alsak da yine AK Parti olarak oyumuz yüzde 44,30. Çok şükür yine birinci partiyiz. 1389 belediyenin şu anda 804'ü AK Parti'li belediyeler." dedi.

Millete aynı dili konuştuklarını ve aynı değerleri taşıdıklarını vurgulayan Özhaseki, "Çalışıyoruz ve gayret ediyoruz, hizmet üretiyoruz, eser ortaya bırakıyoruz. Başkaları gibi yalan algılar peşinde değiliz. Millet bu yaptıklarımız nedeniyle hem yerel hem de genelde desteklemeye, bizi birinci yapmaya devam ediyor. Son dönemde de gönül belediyeciliğini inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'yi de eleştiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu CHP'ye de Deniz Baykal sonrasında bir haller oldu. Eskiden Deniz Baykal, yerli ve milli bir insandı. Ben hiç oy vermedim ayrı bir konu ama yerli ve milli olduğuna şahitlik ederiz. Kendine has birtakım ilkeleri vardı. Cumhuriyet'in temel ilkeleri, Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile laiklik üzerinden bir muhalefet yürütürdü. Bir FETÖ operasyonu yaptılar, yerine Kılıçdaroğlu diye kişi getirdiler, her şeye müsait bir adam. 8-10 senedir 2 tane temel stratejileri var. Biri Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Ne olacak gidince? Siz ne yapıyorsunuz. Millet sizi seviyor mu ve oyunuzu yükseltiyor mu? Bir taraflarında İYİ Parti, bir taraflarında da biraz utanarak söylemeye sıkıldıkları, arkada tutup kimse anlamaz diye düşündükleri HDP var. Bunun içinde ne kadar benzemez varsa, ne idealleri ne inançları ne bu ülke hakkındaki hiçbir görüşü birbirini tutmayan tüm grupları bir araya topladılar."

"Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin"

CHP'nin başka bir taktiğinin yalan üzerine bir algı operasyonu olduğunu ifade eden Özhaseki, "Olmayanı olmuş gibi göstermek. Var olmayanı varmış gibi sunmak. Yalanlarla milleti idare etme taktiği. Gerçekten insan utanır. Düşünün bir genel başkan yalan söylüyor. Bunların bir tanesini ispat et. Muharrem İnce içlerinden ayrılıyor, bülten açıklamasında 8 yerde onların yalancı olduğunu söylüyor. Kendi içlerinden bir adam bunu söylüyorsa, doğru söylüyor. Ne yazık ki böyle bir CHP ile karşı karşıyayız. Hakikaten bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu da kesin." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'li meclis üyelerinin kendilerine mani olduğu iddialarına yönelik Özhaseki, " Mehmet Tevfik Göksu'dan rica ettim, 'Meclise ne kadar karar geldi, siz bunun kaçını kabul ettiniz, kaçını reddettiniz?' diye sordum. Tevfik Bey'in verdiği rakam şu, İstanbul meclisinde CHP geldikten sonra 3 bin 37 tane teklif gelmiş. Bizim reddettiğimiz dosya sayısı 73. Yani neredeyse 3 binini kabul etmişiz. Yüzde 98'lerde. Sayılar ortada." diye konuştu.

İstanbul'da sadece 12 bin işçinin işten atıldığını aktaran Özhaseki, "Gariban çocuklar aylarca belediyenin önünde oturdular. Ne biçim insansınız siz? Ne istiyorsunuz onlardan? Ben önceden rakam almıştım. İşe aldıkları adam sayısı 18 bindi. Tevfik Bey'den geçenlerde yine öğrendim. 40 bin kişi işe adam almışlar. Aldıkları işçilerin yüzde 35'i CHP, yüzde 15'i İYİ Partili. Peki geriye kaldı yüzde 50. O da söyleyemedikleri, utandıkları partinin adamları. Ne yazık ki belediyecilikte böyle bir felaket ile karşı karşıyayız." dedi.

Ordu, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokta, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen belediye başkanlarının katıldığı toplantı yarın sona erecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin" - Son Dakika
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