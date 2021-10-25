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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

25.10.2021 18:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Meclis'te bütçe görüşmelerinin olduğunu belirterek, "Bütçe görüşmeleri sürerken, kara kışı rahat geçirmesi için vatandaşa yardım edecek bir düzenleme yapın, Kara Kış Fonunu getirin, söz veriyoruz destekleyeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Meclis'te bütçe görüşmelerinin olduğunu belirterek, "Bütçe görüşmeleri sürerken, kara kışı rahat geçirmesi için vatandaşa yardım edecek bir düzenleme yapın, Kara Kış Fonunu getirin, söz veriyoruz destekleyeceğiz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Salıcı, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'ya rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki gece nöbetinden çıktıktan sonra yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden Asistan Doktor Rümeysa Berin Şen'e rahmet, ailesine sabır dileyen Salıcı, bu kazanın asistan hekimlerin çalışma şartlarını yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin kur şokuyla karşı karşıya olduğunu, başkanlık sistemine geçtikten sonra kur şoklarının, krizlerin Türkiye'yi sıkıntıya soktuğunu ileri sürdü.

İktidarın ekonomideki yanlış hamlelerinin Türkiye'yi her geçen gün kur şokuyla karşı karşıya bıraktığını, Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında erimeye devam ettiğini savunan Salıcı, iktidarın, kur şokunun dış mihrakların müdahalesi sonucunda gerçekleştiğini ifade ettiğini söyledi.

İktidarın, salgın sürecini yönetemediğini, yaşanan ekonomik krizin buhrana dönüştüğünü öne süren Salıcı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanlarını görevden almaya başladığını ve her başkanın görevden alınmasından sonra kurun biraz daha arttığını savundu.

"Dış mihrakların telkiniyle mi Merkez Bankası başkanlarını görevden aldınız?" sorusunu yönelten Salıcı, "Türkiye'de ne zaman bir sıkıntı yaşansa, ekonomide ya da başka alanlarda topu dış mihraklara atma meraklısı olan bir iktidar var." dedi.

Ekonomik olarak bu kışı vatandaşın çok zor geçireceğini iddia eden Oğuz Kaan Salıcı, sanayicinin, ticaret erbabının, esnafın önünü göremediğini söyledi.

"Ekonomik yaptırımlar gelebilir, uluslararası ticaret hacmimiz azalabilir"

Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alındığını, bunun sonuçları olacağını ifade eden Salıcı, "Ekonomimiz bu kadar kırılganken, gri listedeki Türkiye, daha önce gri listeye alınan ülkelerin başına gelenlerle karşılaşır mı? Yabancı yatırımların azalması tehdit altında. Bunun dışında kurumlar, şirketler, belediyeler, uluslararası piyasadan para bulmakta zorlanabilirler. Ekonomik yaptırımlar gelebilir, uluslararası ticaret hacmimiz azalabilir." değerlendirmesini yaptı.

Oğuz Kaan Salıcı, gelecek 5 ay ısınabilmek için ciddi bir krizle karşı karşıya olunduğunu, doğal gaza son 1 yılda 8 defa zam yapıldığını, vatandaşın doğal gaz faturalarını ödeyemeyecek noktaya geldiğini savundu. Salıcı, doğal gazını ödeyemeyeceğini düşünen vatandaşın kömüre yöneldiğini, ancak kömürde de fiyatların ciddi şekilde arttığını kaydetti.

Vatandaşın elektrikle de ısınamayacağını, elektriğe 1 Ekim 2020'den bugüne 3 kez zam yapıldığını belirten Salıcı, akaryakıt zamlarının vatandaşı kontak kapattıracak hale getirdiğini aktardı.

Bu kışın vatandaşlar için ağır geçeceğini vurgulayan Salıcı, "Halihazırda Meclis'te bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmeleri sürerken, kara kışı rahat geçirmesi için vatandaşa yardım edecek bir düzenleme yapın, Kara Kış Fonunu getirin söz veriyoruz, destekleyeceğiz. Yoksa bu kış nasıl geçecek, vatandaşa siz anlatırsınız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Türkiye'nin kaderini Millet İttifakına terk edemeyiz. Geldiğimiz noktada da 2023 gerçekten bana göre seçimlerin en önemlisi olmuştur. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir." ifadesini kullandığını hatırlatan Salıcı, bu sözleri 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'da seçim iptal edildiğinde de duyduklarını söyledi. Salıcı, "Böyle bir sözü, velev ki muhalefet partilerinden birisi söylemiş olsaydı, bu partinin ne darbeciliği ne vesayetçiliği kalırdı. O partiye, o partinin yetkililerine söylemedikleri şeyi bırakmazlardı." diye konuştu.

"Tarihi sorumluluğa uygun bir karar vereceğimizden emin olabilirsiniz"

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'nin gündemine geldi. MYK'da tezkereler konusunda ne karar alındı?" sorusuna Salıcı, "Ortada 2 yıllık bir tezkere var. Tezkere neden 2 yıllık? 2 yıl sonra Türkiye'de başka bir siyasi iktidar olacak, o siyasi iktidarın ve yeni oluşacak olan Meclis'in iradesine ipotek koyma çabası olarak görüyoruz ve bunu doğru bulmuyoruz. 2 yıllık bir tezkerenin getirilmiş olmasını doğru bulmuyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin güvenliğinin önemli olduğunu ve yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimali bulunduğunu ifade eden Salıcı, "Daha önceki eleştirilerimizi de tekrar ederek, ama İdlip konusundaki bu ağır tarihi sorumluluğu da gözeterek bir karar vereceğiz. Bu tarihi sorumluluğa uygun bir karar vereceğimizden emin olabilirsiniz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatı vardı. Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Salıcı, Dışişleri Bakanlığının, "yargıya talimat verilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin kendi kararlarını kendi yargısıyla verebilecek bir ülke olduğunu" söylediğini hatırlatarak, bunun doğru olduğunu belirtti.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, " Selahattin Demirtaş'ı çıkaramayacaksınız" ifadesini kullanarak, talimat verdiğini savunan Salıcı, Erdoğan'ın, dünyanın gözü önünde kendi yargısına talimat vermekten çekinmediğini iddia etti.

Mısır, Suriye ve İsrail'de Türkiye'nin büyükelçisinin olmadığını ifade eden Salıcı, "Bırakın 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesini, bizim yapmamız gereken, Türkiye'nin yalnızlaşmasına engel olmak. Gördüğümüz o ki Sayın Erdoğan 3 önemli başkentte büyükelçilerimizin olmamasını, bundan dolayı ulusal çıkarlarımızda yaşamış olduğumuz sıkıntıları görmezden geliyor." görüşünü savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Türkiye'nin egemen devlet olarak hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacının bulunmadığını vurguladı.

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yüksek disiplin kurulunda savunma yaptılar. Konu MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna karşılık Oğuz Kaan Salıcı, konunun gündeme gelmediğini, disiplin kurulunda verilecek karara herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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