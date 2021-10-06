Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi (2)

06.10.2021 17:05

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz CHP olarak ne ilk 4 maddeyi ne tartışmaya açarız ne o 4 maddedeki hiçbirinden bir kelimesinden vazgeçmeyiz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz CHP olarak ne ilk 4 maddeyi ne tartışmaya açarız ne o 4 maddedeki hiçbirinden bir kelimesinden vazgeçmeyiz." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de görüşülmesinin son derece olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. CHP'nin, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasının önemine her fırsatta dikkati çektiğine işaret eden Özel, "Ama ne zaman Recep Tayyip Erdoğan 3 milyar dolarlık krediyi gördü bir anda Paris İklim Anlaşması'nı hatırladı, çekincelerini unuttu. İngiltere'ye Glasgov'a gidilecek, anlaşmayı imzalamayanlar katılımcı olmayacak, izleyici olacak. Yani salondan değil balkondan takip edeceksin." diye konuştu.

Özel, yapılan işin doğru olduğunu vurgulayarak "5 yıldır bekleyen Recep Tayyip Erdoğan'dır, şimdi 2 gün bekleyemeyen de o ve onun partisidir. 5 yıl önce Paris'te 'evet' deyip sözünü tutmayan Recep Tayyip Erdoğan ve onun partisidir, bunu görmek, kayıt etmek lazım." ifadesini kullandı.

Adalar'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iskelenin 2018 yılında şehir hatlarına 10 yıllığına kiralandığını, şehir hatlarının da burayı TÜGVA'ya kiraladığını öne süren Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin buranın boşaltılması için mahkemeye gittiğini, mahkemenin "Haklısın" dediğini söyledi. Özel, TÜGVA'nın buradan çıkmadığı gerekçesiyle yaşanan arbede nedeniyle İstanbul Büyükada CHP İlçe Başkanı Ercan Akpolat ve zabıta görevlilerinin darbedildiğini savundu.

Boğaziçi Üniversitesindeki gelişmeler

Boğaziçi Üniversitesindeki gelişmelere de değinen Özel, idari özerkliği olmayan üniversitelerin mali özerkliğinin söz konusu olamayacağını kaydetti. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğaziçi'nin mallarını, binalarını satarak kimi alanları imara açarak, imara açılmasını talep ederek Boğaziçi'nin güzelim alan ve arazilerini Boğaz'da imara açarak değerlendirecek beyefendiler. Üniversitelileri yerlerde süründürenlerin derdi çıktı. Boğaziçi'nin eşsiz konumunu Katarlılara, Suudi Arabistanlılara, parası bol demokrasisi olmayan ülkelerin yöneticilerine çok yüksek fiyatlardan satacak. Paha biçilmez Boğaziçi derdi buymuş adamın."

Öğrenci bursları

Öğrenci burslarına ilişkin asgari ücret üzerinden hesap yapan Özel, 20 yıl önce verilen bursun asgari ücretin yüzde 25'i olduğunu, bugün verilen bursun ise asgari ücretin yüzde 23'ü olduğunu öne sürdü.

AK Parti'nin ilk iktidara geldiği gün çeyrek altının 27 lira öğrenci bursunun 45 lira olduğunu iddia eden Özel, o gün bir öğrenci bursuyla 1,65 çeyrek altın alınabildiğini şimdi ise verilen bursla 0,78 çeyrek altın alınabildiğini söyledi. Özel, 20 yıl önce 100 öğrenciden 9,7'sine yurt sağlanabildiğini, şu an ise yüzde 8,3'üne yurt sağlanabildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Özel, "Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıkmadan önce çağırıp konuştun mu? Gitmediğin savcıya git 10 bin dolar rüşvet alan eski milletvekili ve MKYK üyenizin ismini ver, bir de şu fotoğraf çektirdiğin Todex'in kurucusu vardı. Fatih Faruk Özer. Nisan ayında yakalandı, Türkiye'ye gelmesi an meselesi diyordun, ekim oldu ne haber? Konuşacaksan küfürden önce cevaplar için aç bakalım." şeklinde konuştu.

Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışması

Özel, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine karşı olduklarını belirterek "Biz CHP olarak ne ilk 4 maddeyi tartışmaya açarız ne o 4 maddedeki hiçbirinden, bir kelimesinden vazgeçmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sorular

Özel, gazetecilerin gündeme ilişkin soruların da cevaplandırdı. TBMM eski başkanlarından İsmail Kahraman'ın yeni Anayasa'da laiklik ilkesinin olmaması gerektiği yolundaki sözlerinin hatırlatılması üzerine şu cevabı verdi:

"İsmail Kahraman siyasi bir mevtadır. Bu sözleri söyleyerek kendini gündemde tutmak istiyor diye bir anlayış var kamuoyunda bu doğru değil. Kendisi adanmış bir dava adamıdır. Davası Tayyip Erdoğan'dan farklı değildir. İsmail Kahraman, 'Sen laiklik meselesini dürt, eğer sıkıntı büyürse senin fikrin olur.', karşı taraf bir şey söyler gündem değişir, yoksulluk, işsizlik unutulur diye Recep Tayyip Erdoğan ve etrafı tarafından talimatlandırılmıştır."

Özel yeni anayasayı milletin seçeceği yeni milletvekilleri ile yapacaklarını ve ilk 4 maddeyi koruyacaklarını kaydetti.

CHP'li vekilin kadın danışmanına şiddet gösterdiği iddiası

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kadın danışmanına şiddet uyguladığı iddiasının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Haberi görür görmez partimizin yetkili organlarıyla paylaştık. Parti olarak konuyu doğrudan araştırılması için 2 muhakkik tayin ettik. Muhakkiklerimiz Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca'dır, iki genel başkan yardımcımızdır. Kendileri konunun tarafları ile görüşüp Merkez Yönetim Kuruluna gerekli bilgiyi verecekler ve partimizin yetkili organları da gerekli kararı verecek. Konunun tarafımızdan titizlikle incelendiğini ifade ederim."

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 30 bin 438 yeni vaka tespit edildi 19:31 Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 30 bin 438 yeni vaka tespit edildi Hakkari'de maden ocağında gerçekleşen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti 19:03 Hakkari'de maden ocağında gerçekleşen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay 18:59 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı 18:48 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü 17:54 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak 17:00 Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum 14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum

Son Dakika Haberleri
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:47 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
18:32 Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
18:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: 2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için gerek yok Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: 2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için gerek yok         
19:38
Ersin Düzen televizyona geri dönüyor! Bu sefer bambaşka bir formatın sunuculuğunu yapacak Ersin Düzen televizyona geri dönüyor! Bu sefer bambaşka bir formatın sunuculuğunu yapacak         
19:27
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi         
18:58
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra         
18:21
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti         
17:12
Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar         
16:28
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
CHP liderinden Erdoğan'ın CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap         
14:42
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 19:52:12. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement