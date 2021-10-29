Van'da Cumhuriyetimizin 98. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyetimizin 98'nci Yıl dönümü Van'da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar sabah Vali Mehmet Emin Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun Valilik Makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Daha sonra kutlama törenleri Beşyol meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla devam etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Caddesi boyunca törene katılan protokol, askerler ve halkın bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Mehmet Emin Bilmez konuşma yaptı.

Cumhuriyet Bayramı'nın milletçe yurdumuzun her köşesinde büyük bir coşkuyla kutlanan milli bir bayramımız olduğunu belirten Vali Bilmez, "Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 98. yıldönümüne ulaşmanın heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüce milletimizin her bir ferdi kanları, canları ile savaşmış ve bizleri Cumhuriyete kavuşturmuştur. Bugün Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde aşiret ve mezhepsel bazlı yaşanan bazı sıkıntıları biz yaşamıyorsak, bunu Cumhuriyetimize borçluyuz. Cumhuriyet, halkın kendini yönetme biçimidir. Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. " Dedi.

Cumhuriyet'in, ırk, dil, din, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığı olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "Başkomutan Atatürk'ün de dediği gibi 'Türk Milleti'nin yaradılışına ve yaşamına en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Cumhuriyetin anlam ve önemini her zamankinden daha çok kavrayarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler var. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi, karşımıza sürekli hem içerde hem de dışarda sorunlar çıkarmıştır, çıkarmaya da devam edecektir. Lakin bu milletin birliğini, milletin vatanıyla bölünmez bütünlüğünü hedef alarak bizi birbirimize düşürmek isteyenler asla kirli emellerine ulaşamayacaktır. Kirli oyunları boşa çıkaran feraset ve cesarete sahip bu millet, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, düşmanın hain girişimlerini daima bertaraf etmiştir. Cumhuriyete sahip çıkmanın en güzel yolu ise çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Çünkü 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. ' Ulusumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Cumhuriyet ve Cumhuriyetin kazanımlarına daima sahip çıkacaktır. " İfadelerini kullandı.

Vali Bilmez konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu anlamlı günde; binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, kanlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin, Vanlı Hemşerilerimizin, yarınımızın teminatı, sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sizleri; hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. "

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve öneminin belirtildiği şiirlerin okundu. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcularının tekvando gösterisi ise büyük ilgi gördü.

Halkoyunları ekibinin gösterisi sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şiir, resim, kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kutlama programı, öğrenciler, sporcular, askeri birlikler ve polis ekiplerinin geçişleriyle tamamlandı.

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez ve Eşi Meral Bilmez tarafından akşam Emniyet Müdürlüğü Kubbe Altı sosyal tesislerinde resepsiyon verildi.