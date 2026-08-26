Prof. Dr. Ozan Örmeci\'den Türkiye-İsrail uyarısı: Çatışma ihtimali var

Siyaset bilimci Prof. Dr. Ozan Örmeci, Türkiye’nin İsrail ve ABD ile ilişkilerinden İran savaşına, F-35 ve KAAN projelerinden Filistin meselesine kadar gündemdeki kritik başlıkları değerlendirdi. Türkiye’nin dış politikada kendi kararlarını kendisinin vermesi gerektiğini belirten Örmeci, İsrail ile ilişkilerin düzelmemesi halinde Türkiye açısından çatışma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE ÇATIŞMA RİSKİ

Türkiye’nin dış politikada başka ülkelerin kararları doğrultusunda hareket etmemesi gerektiğini belirten Örmeci, İsrail ile ilişkilerde yaşanabilecek gerilime dikkat çekti. Örmeci, “Türkiye ve İsrail ilişkilerini düzeltmezse burada bir çatışma ihtimali olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ABD ve İsrail ile doğrudan karşı karşıya gelmesinin ciddi riskler oluşturabileceğini söyleyen Örmeci, İsrail ve ABD’nin hedefi haline gelmenin kısa sürede gerçekleşen bir durum olmadığını vurguladı.

İRAN SAHASINDA TABLONUN DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEDİ

İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Örmeci, İran’ın direnç göstermesine rağmen sahadaki dengelerin değiştiğini ifade etti. Örmeci, “İran direnç gösterdi ama objektif bakınca sahada tablo değişti” dedi.

İran meselesi dışında İsrail’in askeri açıdan belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu savunan Örmeci, bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından da yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

F-35 VE KAAN İÇİN ABD DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin savunma sanayisindeki hedeflerine de değinen Örmeci, F-35’lerin alımı ve KAAN savaş uçaklarının motorlarının Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı üretmek istediğini belirten Örmeci, bu konuda “Amerika’nın desteğine ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD VE İSRAİL'LE DİYALOG KANALI BULUNMALI”

Türkiye’nin Filistin’e yönelik desteğini sürdürmesi gerektiğini ifade eden Örmeci, bununla birlikte ABD ve İsrail ile diplomatik iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

Örmeci, Türkiye’nin bölgesel gerilimleri azaltmak adına diyalog zeminini koruması gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin Filistin’e desteğini sürdürürken Amerika ve İsrail’le bir diyalog kanalı bulması gerekiyor” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ BİRİCİK KILAN DEVLET YAPISINI BOZMAMALIYIZ”

Türkiye’nin sahip olduğu devlet yapısının korunması gerektiğini vurgulayan Örmeci, ülkenin dünyadaki konumunu belirleyen temel unsurların muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.