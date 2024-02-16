Raydan çıkan vagonda uluslararası tatbikat

BURSA – Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye'nin liderliğinde, HAVELSAN'ın koordinatörlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında gerçekleştirilen 'Team Aware' projesi kapsamında, 13 ülkeden 200'e yakın uzman ve personelin katılımıyla yapılan tatbikat nefes kesti. Drone ile olay yeri tespiti ve giyilebilir teknolojiler gibi teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı tatbikatta, senaryo gereği deprem nedeniyle raylardan çıkan metro vagonundaki yaralıların tahliyesi gerçeği aratmadı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ortak olduğu, HAVELSAN'ın koordinatör olarak başvurduğu, "Team Aware" projesi Avrupa Birliği ülkelerinden gelen 92 proje arasından birinci olarak seçilmişti. Acil müdahale ekiplerini uzaktan takip eden, kapalı alanda yerlerini belirleyen, giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile aktivitelerini tespit eden, giyilebilir kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) sensörler, akustik sensörler ve dronelar içeren bir sistemi kapsayan projede Türkiye'nin liderliğinde İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, İrlanda, Hollanda, Belçika, Avusturya, Yunanistan ve Romanya'dan 20 kurum yer alıyor. Tüm acil müdahale ekibinin uzaktan takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayacak projenin teknik ve idari koordinasyonunu Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle dikkati çeken HAVELSAN yürütüyor. 2018 yılında başlayan Avrupa Birliği Teamaware projesinin final programı Bursa'da yapıldı. 13 ülkeden uzman ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen program, sahada yapılan tatbikatlarla tamamlandı.
13 ülkeden 80 kişinin üzerinde yabancı uzman, 20 kurum katılımı, HAVELSAN ekibi, UMKE, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Akıllı Şehircilik Dairesi Başkanlıkları ile Burulaş ekiplerinin de katılımıyla 200'ü aşkın personelle kimyasal alan, yangın ve tren kazası tatbikatları gerçekleştirildi. Küçükbalıklı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen kimyasal alan ve yangın tatbikatları gerçeği aratmazken, tren kazası tatbikatı ise adeta nefesleri kesti. Senaryo gereği metro, Nilüfer İstasyonu ile Odunluk İstasyonu arasındaki tünelden geçerken, deprem meydana geldi ve metro vagonu raylardan çıktı. Metrodaki yolculardan 21'i yaralanırken, olay yerine gelen ekipler, olaya son teknolojik donanımlarla müdahale etti. Müdahale ekipleri giyilebilir teknolojilerle donatılırken, ilk olarak olay yerine bir drone yönlendirildi. Olay yeri ve yaralı tespitleri öncelikle drone ile yapıldı. Bu tespitin ardından yürüyebilecek durumdaki yolcular, raylar üzerinde çıkış noktasına yönlendirilirken, müdahale ekipleri de vagona girerek içerideki yaralılarda durum tespiti yaptı. Bu tespit ekiplerin özel gözlükleri sayesinde kriz merkezinden de anlık takip edildi. Bu gözlem ve tespitlerin ardından da devreye UMKE ekipleri girdi. Yaralılara ilk müdahaleyi vagon içinde yapan ekipler, termal battaniyeye sardıkları yaralıları sedye ile raylar üzerinde istasyona kadar taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren tatbikat, başarıyla tamamlandı.
Yapılan tüm tatbikatları yerinde takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım HAVELSAN koordinatörlüğünde, ortağı oldukları Avrupa Birliği Team Aware projesinin final programı tatbikatlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak afet ve acil durum yönetiminde kurumsal kapasitenin artırılması, teknoloji geliştirilmesi ve inovatif projelere çok önem verdiklerini kaydeden Tarım, "2018 yılında başlayan bu proje ile afet ve acil durum ekipleri ve itfaiye teşkilatımızda giyilebilir teknolojiler ile olaylara müdahale yönetiminin inovatif olarak sağlanmasını amaçlandık. Toplam 13 ülkeden yabancı uzmanlar ve 200'e yakın personelle kimyasal alan, yangın ve tren kazası tatbikatlarını gerçekleştirdik. Proje sonuçlarının ülkemiz ve şehrimiz için çok faydalı sonuçları olacağına inanıyoruz. Proje koordinatörü HAVELSAN başta olmak üzere tüm katılımcı ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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