Ruslar bile peşindeydi: Musul Petrolü Erzurum'dan mı doğuyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ruslar bile peşindeydi: Musul Petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

Ruslar bile peşindeydi: Musul Petrolü Erzurum\'dan mı doğuyor?
06.11.2025 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait arşiv belgeleri, Anadolu'nun enerji tarihine dair bilinmeyen bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir'in ortaya çıkardığı belgeler, Musul petrollerinin kaynağına ilişkin ezberleri bozarken, Erzurum'un jeolojik ve stratejik önemini yeniden gündeme taşıdı.

Devlet Arşivlerinden gün yüzüne çıkan belgeler, Anadolu'nun enerji tarihine dair ezberleri kökten sarsıyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, yürüttüğü kapsamlı arşiv çalışmaları sırasında Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait, neredeyse unutulmuş bir belgeyi ortaya çıkardı.

Söz konusu belge, Musul petrollerinin kaynağıyla ilgili uzun süredir tartışılan soruya ışık tutuyor ve Erzurum'un tarihî stratejik önemini yeniden gözler önüne seriyor. Belgeye göre, Musul petrollerini besleyen ana damarlar Erzurum topraklarından başlıyor ve o dönemde Türk mühendisler tarafından tespit edilmişti. Bu bilgi, 5 Eylül 1932 tarihinde Mısır'ın köklü gazetesi AlAhram tarafından yayımlandı. Gazetenin Yafa muhabirinin haberinde şu ifadeler yer aldı: "Türkler ve Musul Petrol Menbaı - Bu Kaynağı Türk Mühendisler Keşfetmiştir."

Ruslar bile peşindeydi: Musul Petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

HÜKÜMETE TELGRAGLA BİLDİRİLDİ

O yıllarda haberi okuyan ve Milliyet Gazetesi'nde aktaran isim Avukat Hasan Abdulhadi, keşfi "Türkiye'nin yer altı servetleri bakımından yeni bir dönemi müjdeleyen haber" olarak yorumladı. Dikkat çekici bir ayrıntı olarak, bu haber dönemin Mısır, Kahire Başkonsolosu tarafından Türk hükümetine resmi telgraf ile bildirildi. Böylece yalnızca gazetelerde yayımlanan bir iddia değil, aynı zamanda diplomatik kanallardan doğrulanmış bir bilgi olarak Türkiye'ye ulaştı. Bu durum, Erzurum'un enerji potansiyelinin ve Musul petrolleriyle olan jeolojik bağlantısının dönemin devlet yetkilileri tarafından da ciddiyetle takip edildiğini ortaya koyuyor.

Ruslar bile peşindeydi: Musul Petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

CAFERİYE CAMİSİ'NİN GİDERLERİNİ KARŞILAMAK AMACIYLA VAKFEDİLDİ

Belgeler, Erzurum'un farklı bölgelerinde yapılan Rus sondaj ve jeolojik araştırmalarını da ortaya koyuyor. 1916-1917 yıllarında Rus mühendisler, Erzurum'un çeşitli alanlarında sondaj çalışmaları yapmış ve raporlarında bitümlü toprak ve zayıf petrol sızıntıları tespit ettiklerini belirtmişti. Bu bulgular, Musul petrollerinin jeolojik damarının Erzurum'un çeşitli bölgelerine kadar uzanabileceği ihtimalini güçlendiriyor ve bölgenin erken dönem enerji potansiyelini gözler önüne seriyor. Ayrıca, Balıklı köyünde (eski adıyla Pülk köyü) bulunan petrol kuyusunun, Caferiye Camisi'nin giderlerini karşılamak amacıyla vakfedildiği belgelerde belirtiliyor. Bu durum, yalnızca ekonomik bir değer değil, aynı zamanda dini ve toplumsal bir amaçla değerlendirilen bir kaynağın varlığını gösteriyor. İki farklı belge birlikte, Erzurum'un petrol potansiyelini ve tarihî önemini birbirini tamamlayacak şekilde ortaya koyuyor.

Ruslar bile peşindeydi: Musul Petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

"ERZURUM, ANADOLU'NUN ENERJİ MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Taner Özdemir, belgelerle ilgili açıklamasında şunları paylaştı: "Bu belge, Erzurum'un tarihî ve stratejik önemini sadece sınır boylarıyla değil, yer altı zenginlikleriyle de ortaya koyuyor. O dönemde Türk mühendisler, bölgede petrol damarlarının Musul'a kadar uzandığını ve enerji potansiyelinin Trabzon'a yönlendirilme ihtimalini tartışmış. Balıklı köyündeki kuyunun Caferiye Camisi için vakfedilmiş olması, yer altı kaynaklarının sadece ekonomik değil aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir bağlamda değerlendirildiğini gösteriyor. Ayrıca, Kahire Başkonsolosluğu'nun telgrafıyla hükümete iletilmiş olması, bu bilginin dönemin en üst yetkilileri tarafından da ciddiyetle takip edildiğini ortaya koyuyor. Belgeler, vakıf kayıtları ve saha bulgularını bir araya getirdiğimizde, Erzurum'un yalnızca bir serhat şehri olmadığını, aynı zamanda Anadolu'nun erken dönem enerji merkezlerinden biri olduğunu görüyoruz. Bu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile stratejik enerji planlaması yapıldığının kanıtıdır."

Ruslar bile peşindeydi: Musul Petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

Bu keşif, yalnızca tarihî bir veri sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Erzurum'un enerji ve kültür tarihinin birbirine nasıl bağlı olduğunu gösteriyor. AlAhram'ın 1932 tarihli haberi, Taner Özdemir'in arşiv çalışmaları ve Kahire Başkonsolosluğu'nun telgrafı, bugün bile tarihî ve stratejik bir tartışma başlatıyor. Arşivler ve saha verileri bir araya geldiğinde şu soru tekrar gündeme geliyor: "Musul'un kara altını, aslında Erzurum'un derinliklerinden mi doğuyor?"

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Edebiyat, Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ruslar bile peşindeydi: Musul Petrolü Erzurum'dan mı doğuyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli polisin aracından kilolarca uyuşturucu çıktı Emekli polisin aracından kilolarca uyuşturucu çıktı
2026 hac kuraları çekildi Sonuçlar e-Devlet’ten açıklanacak 2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi
Adalet Bakanı Tunç: Demirtaş kararı kesinleşti, karar gelince mahkeme değerlendirecek. Adalet Bakanı Tunç: Demirtaş kararı kesinleşti, karar gelince mahkeme değerlendirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli
Müsavat Dervişoğlu’ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Devrim’’ dedi, bütün salon ayağa kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Devrim'' dedi, bütün salon ayağa kalktı
Selim İmamoğlu’na MASAK raporundaki paralar soruldu İşte yüklü meblağın kaynağı Selim İmamoğlu'na MASAK raporundaki paralar soruldu! İşte yüklü meblağın kaynağı
Kayyum atanan Investco Holding milyarlarca liralık halka açık şirketlere sahip Kayyum atanan Investco Holding milyarlarca liralık halka açık şirketlere sahip
Kim Kardashian’a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu Kim Kardashian'a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu
Galatasaray maçı öncesi Amsterdam’da alarm Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

09:27
Mourinho’ya vuran vurana ’’Kendi seviyeme döndüm’’ dediği Benfica’da perişan oldu
Mourinho'ya vuran vurana! ''Kendi seviyeme döndüm'' dediği Benfica'da perişan oldu
09:17
Manşetler alev alev Bütün ülke Galatasaray’ı konuşuyor
Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
08:33
Galatasaray Ajax’ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
08:21
Noterlikte yeni dönem Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak
Noterlikte yeni dönem! Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak
08:11
Mamdani’nin sarf ettiği cümle Trump’ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama
08:04
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl risk bu bölgede
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl risk bu bölgede
07:51
Gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak emniyete götürüldü
Gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak emniyete götürüldü
07:10
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
06:49
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz
01:35
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük hedefini açıkladı: Bunu hep hayal ediyoruz
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedefini açıkladı: Bunu hep hayal ediyoruz
00:42
Osimhen varsa sorun yok Galatasaray, Ajax’ı bozguna uğrattı
Osimhen varsa sorun yok! Galatasaray, Ajax'ı bozguna uğrattı
23:36
Kocaeli Müftülüğü’nden dikkat çeken “10 Kasım“ kararı
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken "10 Kasım" kararı
22:27
Ordu’da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı
Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 09:44:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Ruslar bile peşindeydi: Musul Petrolü Erzurum'dan mı doğuyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.