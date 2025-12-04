Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti
04.12.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti
Haber Videosu

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan, 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalarak İngiltere'ye kaçan şüpheli Erdal Timurtaş hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalet Bakanlığı'na kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

ARKADAŞLARINA "ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN" ŞEKLİNDE MESAJ ATTI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal Timurtaş ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüpheli Erdal Timurtaş'ın Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

Adliyeden 25 kilo altınca çalan Erdal Timurtaş'la ilgili yeni gelişme

2021 YILINDAN BERİ ADLİYEDE ÇALIŞIYORDU

Öte yandan, yaşanan çarpıcı olaya ilişkin soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Erdal Timurtaş'ın, hizmetli kadrosunda çalıştığı, kendisinde adli emanet kasasının anahtarının bulunmadığı, yalnızca odanın anahtarının bulunduğu öğrenilmişti. Ayrıca, gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal D.'nin ise 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasını, hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu, Erdal Timurtaş'ın ise 2022 yılında çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Adliyeden 25 kilo altınca çalan Erdal Timurtaş'la ilgili yeni gelişme

SON DENETİM 2 AY ÖNCE YAPILMIŞ

Edinilen bilgiye göre, adli emanet kapısının çift anahtar sistemi ile çalışan çelik kapı olduğu, bu kasaların iki ayda bir denetlendiği, en son denetimin ise iki ay önce yapıldığı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşılmıştı. Yaşanan olayın ise büroda rutin denetim yapıldığı sırada, denetimi gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısı tarafından fark edildiği öğrenilmişti.

SAHTE VATANDAŞLIK OPERASYONU ZİYNETLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Erdal Timurtaş'ın, çaldığı altınların İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıkmıştı.

ŞAHIS HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, şahsın olayı gerçekleştirirken bağlantı kurabileceği kişiler tek tek araştırılıyor. Soruşturma derinleştirirken, İngiltere'ye kaçan şüpheli Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş hakkında da, Adalet Bakanlığı'na kırmızı bülten çıkarılası yönünde ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Ayrıca, gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal D.'nin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, Dolandırıcılık, Büyükçekmece, Hırsızlık, İngiltere, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Gümüş, Memur, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ismail abi Ismail abi:
    Atalarımız ne güzel sözler söylemiş, mesela “Balık baştan kokar” 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    150, milyon TL' yurt dışında çabuk biter .. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da yürüyen merdivenleri durduranlar hakkında soruşturma Ankara'da yürüyen merdivenleri durduranlar hakkında soruşturma
İlkokul bahçesinde dehşet Küçük kıza 11 kişi saldırdı İlkokul bahçesinde dehşet! Küçük kıza 11 kişi saldırdı
Sakaryaspor’da sürpriz istifa Başkan Kıratlı görevini bıraktı Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış Fotoğrafı da ortaya çıktı Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Çin’den emlak krizine enteresan çözüm “Karamsarlık yayan“ paylaşımları sildi Çin'den emlak krizine enteresan çözüm! "Karamsarlık yayan" paylaşımları sildi
Eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü Eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü
Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi Kalkan açıklarında lüks teknenin alev alev yandığı anlar dronla görüntülendi
Esprisine gülünmeyen belediye başkanı: Hoşunuza gitmedi galiba Esprisine gülünmeyen belediye başkanı: Hoşunuza gitmedi galiba
2026 Dünya Kupası’nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu A Milli Takım’dan tek isim listede 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan tek isim listede
Sinan Akçıl’dan açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan boşanmamı bir yıl erteletti Sinan Akçıl'dan açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan boşanmamı bir yıl erteletti
Kanserle mücadele eden Soner Olgun sağlık durumuna dair açıklama yaptı Kanserle mücadele eden Soner Olgun sağlık durumuna dair açıklama yaptı
İlkin Aydın Galatasaray’dan ayrılıyor İşte görüşmelerde bulunduğu takım İlkin Aydın Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte görüşmelerde bulunduğu takım
Ortaokulun yanında şok görüntü Küçücük çocuklar birbirine silah çekti Ortaokulun yanında şok görüntü! Küçücük çocuklar birbirine silah çekti

13:50
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor Danla Bilic sessizliğini bozdu
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Danla Bilic sessizliğini bozdu
13:26
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
13:15
Fenerbahçe’nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor
12:36
11 yaşındaki engelli bir çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
11 yaşındaki engelli bir çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
12:21
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
12:04
’’Ege’yi füzelerle kapatacağız’’ diyen Yunanistan’a MSB’den yanıt: Bertaraf ederiz
''Ege'yi füzelerle kapatacağız'' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz
11:48
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi
11:37
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
11:27
Buca’da park manzaralı çöp dağları Kötü koku ve çirkin manzaralar vatandaşları isyan ettirdi
Buca'da park manzaralı çöp dağları! Kötü koku ve çirkin manzaralar vatandaşları isyan ettirdi
11:23
Sancaktepe’de yürek sızlatan görüntü Zabıtalara ’’Yeter’’ diye yalvardı
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara ''Yeter'' diye yalvardı
10:50
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler’den Suriye ile ilgili skandal talep
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep
10:49
Türkiye bu olayı konuşuyor İşte Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları
10:21
Herkes bu ilanı konuşuyor Papa’nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 13:54:11. #7.13#
SON DAKİKA: Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.