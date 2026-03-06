Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ankara'da düzenlenen bir iftar programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek aynı masada bir araya geldi. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği iftar davetinde gerçekleşen buluşma, iki isim arasındaki uzun süredir devam eden siyasi tartışmalar nedeniyle dikkat çekti.

DUA ESNASINDA TELEFONLA OYNADI

Daha önce karşılıklı sert açıklamalarla gündeme gelen Yavaş ve Gökçek'in aynı masada oturdu. İftar saatinde masadaki davetliler dua ederken Osman Gökçek'in telefonuyla ilgilenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

YILLARDIR SÜREN TARTIŞMA

Mansur Yavaş ile Osman Gökçek arasında son yıllarda sık sık polemik yaşanıyor. Osman Gökçek, Yavaş yönetimini çeşitli ihaleler ve konser organizasyonları üzerinden yolsuzlukla suçlamıştı. Yavaş ise Gökçek ailesine yönelik sert eleştirilerde bulunarak iddialara karşılık vermişti.