Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

06.03.2026 13:18
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve AKP'li milletvekili Osman Gökçek, Ankara'daki bir iftar davetinde aynı masada buluştu. İkili arasındaki uzun süreli tartışmalar, masanın atmosferine yansıdı. İftar duası esnasında Gökçek'in telefonla meşgul olması, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Ankara'da düzenlenen bir iftar programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek aynı masada bir araya geldi. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği iftar davetinde gerçekleşen buluşma, iki isim arasındaki uzun süredir devam eden siyasi tartışmalar nedeniyle dikkat çekti.

DUA ESNASINDA TELEFONLA OYNADI

Daha önce karşılıklı sert açıklamalarla gündeme gelen Yavaş ve Gökçek'in aynı masada oturdu. İftar saatinde masadaki davetliler dua ederken Osman Gökçek'in telefonuyla ilgilenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

YILLARDIR SÜREN TARTIŞMA

Mansur Yavaş ile Osman Gökçek arasında son yıllarda sık sık polemik yaşanıyor. Osman Gökçek, Yavaş yönetimini çeşitli ihaleler ve konser organizasyonları üzerinden yolsuzlukla suçlamıştı. Yavaş ise Gökçek ailesine yönelik sert eleştirilerde bulunarak iddialara karşılık vermişti.

    Yorumlar (2)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    Babası Ankara'nın içinden geçti. oğluna verdiği miras da bu yeteneği yönünde olmuş malesef. 20 5 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    neler ettiler ankaraya yankı uyandırmadı telefonu yankı uyandırmış :) 15 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:11
