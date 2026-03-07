Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı

Türkiye\'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
07.03.2026 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Savunma Bakanlığı dışındaki tüm bakanlıklara 'Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanı' atandı. Bu başkanlıklar, bakanlıkların afet, acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını koordine edecek ve Cumhurbaşkanlığı ile AFAD'a bilgi akışını sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de Türkiye'nin kriz yönetimi ve savunma yapılanmasında önemli bir adım atıldı. Millî Savunma Bakanlığı dışındaki 16 bakanlığın "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kadrosuna yeni atamalar yapıldı.

Söz konusu başkanlıklar, bakanlıklar bünyesinde Ekim 2025'te yayımlanan bir kararnameyle kurulmuştu. Yeni yayımlanan kararla birlikte bu birimlerin yönetimine yapılacak atamalar da resmileşti.

BAKANLIKLARIN AFET VE SAVAŞ HAZIRLIKLARINI KOORDİNE EDECEK

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlıkları; bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların afet ve acil durumlar, sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları kapsamında yürüttüğü faaliyetleri takip edecek ve koordinasyonu sağlayacak.

Başkanlıklar ayrıca, bağlı oldukları bakanlıkları AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek. AFAD tarafından talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile bakanlıkların sorumluluğundaki çalışmaların yerine getirilmesini de sağlayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE AFAD'A BİLGİ AKIŞI SAĞLANACAK

Yeni kurulan birimler, afet ve acil durum süreçlerinde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak. Bunun yanı sıra bakanlar tarafından verilen görevleri de yerine getirecek.

Kurulan başkanlıkların temel amacı; bakanlıkların afet, acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin çalışmalarını koordine etmek, AFAD ve Cumhurbaşkanlığı ile kurumlar arasındaki iletişimi güçlendirmek olarak öne çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ise savunma ve savaş hazırlıklarının ana yürütücüsü olması nedeniyle bu yapılanmanın dışında tutuldu.

İŞTE ATANAN İSİMLER

  • Adalet Bakanlığı — İbrahim ÇELİK
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı — Ahmet ERGÜL
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı — Ali MERT
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı — İsmail CEYLAN
  • Dışişleri Bakanlığı — Taner ATAMAN
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı — Selim ÇİÇEK
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı — Mustafa ÇELİK
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı — Murat ÇEVİK
  • İçişleri Bakanlığı — Mustafa GÜNGÖR
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı — Arda HEB
  • Millî Eğitim Bakanlığı — Metin TAYARER
  • Sağlık Bakanlığı — Gökhan YILMAZ
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı — İbrahim KÜTÜK
  • Tarım ve Orman Bakanlığı — Hüseyin ERBAŞ
  • Ticaret Bakanlığı — Tayfun TEMUR
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı — Şakir ÜNVER
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı

Güvenlik, Politika, Hükümet, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı - Son Dakika

Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
Baba Cihantimur “dolandırıldım“ deyip adliyeye koştu Bakın nasıl kandırmışlar Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

08:41
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
08:21
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
07:30
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
04:02
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
02:46
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 09:03:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.