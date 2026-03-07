İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
İran, ABD\'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
07.03.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran, ABD\'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Haber Videosu

İran saldırılarında Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde bulunan AN/TPY-2 radarının hasar gördüğü ortaya çıktı. THAAD füze savunma sisteminin kritik parçası olan radar, balistik füzeleri uzun menzilden tespit etmek için kullanılıyor. Uydu görüntüleri, İran'ın saldırılarında özellikle ABD'nin radar ve iletişim altyapısını hedef aldığını gösterdi.

İran savaşı bölgesel çatışmanın ötesine taşarken, Tahran'ın yalnızca pistleri ya da hangarları değil, ABD'nin füze savunma ağının kalbinde yer alan sistemleri hedef aldığı yönündeki bulgular dikkat çekti. CNN'in analizine göre Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde bulunan Amerikan THAAD bataryasına ait AN/TPY-2 radarı savaşın ilk günlerinde vuruldu ve 2 Mart tarihli uydu görüntüleri sistemin büyük ölçüde devre dışı kalmış olabileceğini gösterdi.

Aynı analizde, radarın yakınında iki büyük krater görüldüğü, sistemin beş ayrı 40 fitlik treylere bölünmüş halde bulunduğu ve bu unsurların tamamının ya imha edildiği ya da ciddi biçimde hasar gördüğünün değerlendirildiği aktarıldı. CNN, radar ve THAAD bataryasının Muwaffaq Salti'de en az şubat ortasından beri bulunduğunu, üssün de ABD için yoğun kullanılan bir merkez olduğunu yazdı.

KRİTİK ÖNEM TAŞIYORDU

Vurulan AN/TPY-2 radarı, THAAD yani Terminal High Altitude Area Defense sisteminin en kritik bileşenlerinden biri olarak görülüyor. RTX'ye göre bu radar balistik füzeleri tespit ediyor, sınıflandırıyor ve takip ediyor; ileri konuşlu modda uzun menzilde füze tespiti yapabiliyor, terminal modda ise doğrudan THAAD sistemine radar desteği veriyor. Şirket, AN/TPY-2'yi açık biçimde THAAD'ın "gözleri" olarak tanımlıyor.

CSIS Missile Threat projesi de AN/TPY-2'nin uzun menzilli, yüksek çözünürlüklü X-band bir füze savunma radarı olduğunu, yalnızca tehditi görmekle kalmayıp diğer ABD füze savunma sistemlerine de hedef bilgisi aktarabildiğini belirtiyor. Bu nedenle sistemin hasar görmesi yalnızca tek bir bataryayı değil, daha geniş bir bölgesel savunma ağını da zayıflatıyor.

İran, ABD'nin can damarını vurdu! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

CNN'in uydu görüntüsü analizine göre benzer radar altyapılarının bulunduğu tesisler Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de vuruldu. Haberde, Suudi Arabistan'daki Prince Sultan Hava Üssü yakınındaki radar sahasında yangın ve ağır yanık izleri görüldüğü, BAE'de ise Ruwais ve Sader yakınlarındaki tesislerde THAAD bataryalarına ait radarların saklandığı yapıların hasar aldığı belirtildi. Yüksek çözünürlüklü görüntüler mevcut olmadığı için bu iki noktadaki radarların saldırı anında sahada olup olmadığı kesinleştirilemedi.

New York Times'ın uydu görüntüleri ve doğrulanmış videolara dayandırdığı analizde ise İran saldırılarının hafta sonu ve pazartesi günü boyunca Orta Doğu'daki en az yedi ABD askeri tesisinde iletişim ve radar sistemlerinin parçası olan ya da bu yapılara yakın unsurlara zarar verdiği aktarıldı. Haberde İran'ın özellikle ABD üslerini dış dünyayla bağlayan haberleşme ve algılama altyapısını hedef aldığı değerlendirmesine yer verildi. CNN de ayrı haberinde İran saldırılarının ABD üslerindeki iletişim, radar ve istihbarat ekipmanlarını hedef aldığını, amacın Amerikan kuvvetlerini dış dünyadan izole etmek ve hava savunma ağını zayıflatmak olabileceğini yazdı. Aynı haberde Katar'daki Umm Dahal erken uyarı radar sisteminde de hasar tespit edildiği aktarıldı.

İran, ABD'nin can damarını vurdu! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

THAAD BATARYASININ KALBİNİ VURDULAR

THAAD, özellikle balistik füzelere karşı yüksek irtifada önleme yapmak için kullanılan üst seviye bir hava ve füze savunma sistemi. CNN'in aktardığına göre ABD sekiz THAAD bataryası işletiyor; Birleşik Arap Emirlikleri'nin iki, Suudi Arabistan'ın ise bir THAAD bataryası bulunuyor. Ürdün'de vurulan sistemin İran'a 500 milden fazla uzaklıktaki Muwaffaq Salti Üssü'nde konuşlu olduğu belirtildi.

CNN'e konuşan ARES Direktörü ve mühimmat uzmanı N.R. Jenzen-Jones, AN/TPY-2 radarının THAAD bataryasının "esas kalbi" olduğunu, önleyici füzelerin ateşlenmesini mümkün kıldığını ve ağ bağlantılı hava savunma resmine katkı sunduğunu söyledi. Jenzen-Jones, böyle bir radarın kaybının operasyonel açıdan son derece önemli olduğunu, yerine yenisinin başka bir bölgeden kaydırılması gerekebileceğini ve bunun zaman alacağını vurguladı.

İran, ABD'nin can damarını vurdu! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

DEĞERİ YARIM MİLYAR DOLAR

Haberde ayrıca 2025 Füze Savunma Ajansı bütçesine göre bir AN/TPY-2 radarının maliyetinin yarım milyar dolara yaklaştığı bilgisi de yer aldı. Bu da vurulan sistemin yalnızca taktik değil, ekonomik açıdan da çok yüksek değer taşıdığını gösteriyor.

Pentagon Sözcülüğü, CNN'in sorusuna verdiği yanıtta operasyonel güvenlik gerekçesiyle bölgedeki belirli kabiliyetlerin durumu hakkında yorum yapmayacaklarını bildirdi. ABD tarafı bu nedenle Ürdün'deki radarın resmen imha edilip edilmediğini doğrulamadı. Ancak açık kaynak uydu görüntüleri ve bağımsız analizler, sistemin ağır darbe aldığını ortaya koyuyor. Wall Street Journal da ABD'nin Ürdün'de zarar gören THAAD radarını hızla değiştirmeye çalıştığını yazdı. Gazeteye göre radar, ABD'nin daha geniş bölgesel hava savunma ağının önemli bir halkasıydı.

İran'ın saldırılarında radar, haberleşme ve erken uyarı altyapısını öne çıkarması, çatışmanın yalnızca karşılıklı füze atışlarından ibaret olmadığını gösteriyor. Hedef seçimi, Tahran'ın ABD'nin bölgedeki "görme", "izleme" ve "koordine etme" kapasitesini zayıflatmaya çalıştığı şeklinde yorumlanıyor. Özellikle THAAD ve AN/TPY-2 gibi sistemler, balistik füze tehdidine karşı erken tespit ve önleme zincirinin merkezinde yer aldığı için bu unsurlara verilecek zarar ABD'nin savunma esnekliğini doğrudan etkileyebiliyor.

Teknoloji, Savunma, Siyaset, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    süper bi haber iyi olmuş 32 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Türkiye den giden olur hurda için 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam İşte yeni fiyatlar Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool’u eleyecek CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
Ece Seçkin de dahil oldu Demet Akalın’a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş’e tepki geldi Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş'e tepki geldi
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Oynamadan 3 puan kazanacaklar Oynamadan 3 puan kazanacaklar
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Real Madrid’de Mbappe krizi Yönetim çıldırdı Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
CNN muhabiri Tahran’da gördükleri karşısında şaştı kaldı CNN muhabiri Tahran'da gördükleri karşısında şaştı kaldı
Messi’nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt ''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
Resmi açıklama geldi İşte Süper Lig’de yeni sezon başlangıç tarihi Resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

09:37
Suudi Arabistan’dan İran’a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:41
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
08:21
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
07:30
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
04:02
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
02:46
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:55
Ateşi körükleyecek gelişme Rus savaş gemileri vuruldu
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 10:11:44. #.0.5#
SON DAKİKA: İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.