Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı
Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı

Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı
14.01.2026 17:39
Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden bin yataklı şehir hastanesinde işçi yatakhanelerinin bulunduğu bölümde çıkan ve kentin dört bir bölgesinden görülen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya Adapazarı'nda inşaat halindeki bin yataklı şehir hastanesinin işçi yatakhanelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir işçi dumandan etkilendi, 21 konteyner hasar gördü.

ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATINDA YANGIN ÇIKTI

Alandüzü Mahallesi'nde inşaatı devam eden Bin Yataklı Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçilerin istirahat ettiği alanda bulunan konteynerlerden oluşan yapıda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Dumanlar şehrin dört bir yanından görünürken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı

21 KONTEYNER HASAR GÖRDÜ

Olay yerine gelen ekipler, yangının bitişikte bulunan yapılara sıçramaması için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak muhtemel facianın önüne geçildi. Meydana gelen yangın sebebiyle bir işçi dumandan etkilenerek hastaneye sevk edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yatakhane olarak kullanılan 21 konteyner hasar gördü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

