Saldırıda ağır yaralanan Almina'nın babası: Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz

17.04.2026 14:53
Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda kafasına sıkılan 2 kurşunla ağır yaralanan Almina Ağaoğlu’nun (11) babası ve amcası tüm Türkiye’den dua beklediklerini söyledi.

Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda kafasına sıkılan 2 kurşunla ağır yaralanan Almina Ağaoğlu’nun HG Hospital’daki tedavisi sürüyor. Ameliyat geçiren ve şu anda yoğun bakımda tedavisi süren Almina’nın ailesinin hastanedeki bekleyişi de sürüyor.

"Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Almina’nın babası Ahmet Miraç Ağaoğlu, kızı için tüm Türkiye’den dua isteyerek, "Kafasının arkasından 2 kurşun girmiş atardamarında kanama olduğundan dolayı ödem oluştu. Şu anda ödemin azalmasını bekliyoruz, durumu stabil. Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz" dedi.

"Devlet her şeyin doğrusunu, iyisini biliyor"

Almina’nın amcası Enver Ağaoğlu ise gerekli tedbirlerin alınacağına inandığını belirterek, "Devletimiz gereken tedbirleri almaktadır. Sadece dua istiyoruz. Devlet her şeyin doğrusunu, iyisini biliyor. Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Biz her şeyin farkındayız. Şu anda sadece duaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Allah’tan umudu kesmiyoruz"

HG Hospital Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel ise Almina’nın durumunun kritik olduğunu anlatarak, "Almina geldiğinde hayati fonksiyonları biraz vardı. Bizim görevimiz de umudu yaşatmak, umudun peşinden koşmak olunca bütün doktorlarımız seferber oldular. Almina’yı acilde karşıladık ve ameliyathaneye indirdik, ameliyatını yaptık. Ardından yoğun bakıma aldık ve şu anda çocuğumuz yoğun bakımda. Durumu maalesef ağır. Beyinden 2 kurşun yarası var. Beyin dokusunda hasar ve kafatası kemiğinde kırık var. Hassas bir süreçten geçiyoruz, Allah’tan umudu kesmiyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş, Saldırı, Son Dakika

