Sanki Güldür Güldür şov sahnesi! Kendini bıçakladı, "birini bıçakladım" diyerek polisle birlikte kendini aradı - Son Dakika

Bursa'da alkol aldıktan sonra kaybolan bir şahıs, polislerle birlikte kendini arama çalışmalarına katılmıştı. Aynı olayın farklı bir versiyonu Erzurum'da yaşandı.

"KAVGA ETTİM, BİRİNİ BIÇAKLADIM"

Gece geç saatlerde Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Caddesi'nde isminin Suat olduğu belirtilen kişi, elektrikçi dükkanının önüne gelerek 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını söyleyip, polise haber verilmesini istedi. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü. Yüzünden akan kanla ambulansa giden Suat adlı kişi, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi.

POLİSLE BİRLİKTE KENDİSİNİ ARADILAR

Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede ve metruk binalarda saatlerce yaralı aradı. Olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden alkollü kişinin kavga etmediğini, girdiği metruk binada bıçakla kendisini yaraladığını tespit etti.