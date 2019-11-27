Son Dakika Haberleri: Sarallar'a operasyon; çok sayıda gözaltı var (1)
Son Dakika Güncel Sarallar'a operasyon; çok sayıda gözaltı var (1) - Son Dakika

Sarallar'a operasyon; çok sayıda gözaltı var (1)

6 saat önce

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operayon düzenledi.

Sarallar'a operasyon; çok sayıda gözaltı var (1), System.String[]

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operayon düzenledi. Örgütün liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:25 Kaynak: DHA
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