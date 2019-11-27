Sarallar'a operasyon; çok sayıda gözaltı var (1)

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operayon düzenledi. Örgütün liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.