Sarıyer'de Cinayet ve İntihar Olayı

01.11.2025 17:03
Aydan Vural, eski sevgilisi Gökhan Meral tarafından vuruldu, Meral intihar etti. Soruşturma sürüyor.

İstanbul Sarıyer'de bir şahıs, iddiaya göre 2 çocuk annesi Aydan Vural'ı tartışma sırasında yanında getirdiği silahla önce başından vurdu daha sonra intihar etti.

İstanbul'da kan donduran bir olay meydana geldi. Öğle saatlerinde Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Mahallesi Emirgan 1'inci Sokak'tan bir ihbar geldi.

"KIZIMA ULAŞAMIYORUM, BAYGIN YATIYOR"

Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Aydan Vural'ın (36) annesi, "Kızıma ulaşamıyorum, evine geldim pencereden gördüğüm kadarıyla baygın yatıyor" şeklinde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sevk edildi.

VURAL İLE BİR ERKEK ŞAHIS BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İnceleme yapan ekipler, Aydan Vural ile yanında yatar vaziyette bir erkek şahsı başlarından vurulmuş ve hayatlarını kaybetmiş şekilde buldu. Yapılan incelemelerde erkek şahsın Gökhan Meral (36) olduğu ve iddiaya göre Vural ile uzun süredir ilişkilerinin bulunduğu, aynı zamanda Vural'ı sürekli tehdit ettiği belirlendi.

Ayrıca Meral'in 5 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, üzerinde 1 adet tabanca olduğu da görüldü. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: İHA

